Paula Echevarría reina en Marbella para celebrar su 47 cumpleaños con un vestido que adelanta todas las tendencias de invitada de otoño

Si el otro día era Carmen Lomana la que celebraba su cumpleaños en Starlite Occident, esta noche ha sido otra Leo que nunca falla a la cita. Paula Echevarría ha acudido al festival rodeada de sus amigos y familiares como hace cada año para celebrar su cumpleaños por todo lo alto, derrochando estilo y glamur como hace ella siempre, como si estuviera en una continúa alfombra roja. Y esta vez lo ha hecho con un mini vestido vaporoso con bordados que nos adelantan dos de las grandes tendencias de este otoño 2024; los looks bohemios y el 'cherry red'.

Como ya es tradición, Paula Echevarría eligió Starlite Occident para celebrar su 47 cumpleaños. La actriz disfrutó de una noche mágica en el mejor ambiente, y el festival fue el escenario perfecto para festejar rodeada de amigos y seres queridos. Entre ellos, rostros conocidos como Marta Carriedo, Poty Castillo e Isabel Navarro, Miguel Melgar y Sonia Antón, Fernando Sanz e Ingrid Asensio, Ana Antic y Michelle Costello, o Enrique Riquelme y Malen, entre muchos otros.

El look de Paula Echevarría. Starlite Occident

Una Paula Echevarría que ha reinado con un vestido rojo cereza de lo más tendencia con escote pronunciado, mangas murciélago y bordados de pedrería a tono. Aunque aún desconocemos la firma del diseño, podría ser un modelo hecho a medida por su amigo, el diseñador de las estrellas, Michael Costello, que también estaba presente en la celebración y ya le hizo el pasado domingo su estilismo para la gala benéfica de Starlite. Un diseñador que pro cierto se estrena en la próxima edición de MBFW Madrid.

Miguel Torres y Paula Echevarría. Starlite Occident

Cherry red, la tonalidad de rojo que es tendencia este otoño 2024

El rojo cereza va a inundar nuestros looks este otoño, tomando paso al rojo, y Paula Echevarría ya se ha adelantado en agosto. El éxito de este color no es casual, y no viene solo dado por haberse colado en algunas de las pasarelas de otoño-invierno más importantes e, incluso, aparecer en la colección de primavera 2024 de Gucci.

Se trata de un color que está a caballo entre el rojo y el granate, siendo el granate un tono mucho más habitual en los otoños e inviernos. Y en las novedades de este jueves de Zara ya podemos encontrar varias prendas y complementos inundadas por esta tonalidad.