Estos son los vestidos de lino que vuelven a conquistar nuestro armario de primavera-verano

Los vestidos de lino se están empezando a asomar en esta temporada de primavera-verano. Aunque el principio del mes de abril no nos ha dado la tregua suficiente como para desempolvar las prendas más veraniegas y empezar a disfrutar del buen tiempo, esta semana estamos empezando a tener la oportunidad de hacerlo. Uno de los esenciales con los que siempre nos hacemos en esta época del año son las prendas de lino, puesto que son bonitas, favorecedoras y fresquitas. Es por ello que ninguna editora de moda (ni tampoco influencer o celebridad) se quiere perder las novedades de las marcas españolas para realizar la primera compra del mes. Tenemos claro que las camisas o los pantalones de lino son un must have que debe estar en nuestro armario, pero los best sellers de todas las firmas siempre acaban siendo los vestidos de lino. ¿Por qué debemos hacernos con los vestidos de lino? Porque nos solucionan el look de todos los días, combinan con todo tipo de calzados y accesorios y son totalmente cómodos. Asimismo, siempre está bien tener el típico vestido de lino blanco que podemos utilizar tanto para salir por nuestra ciudad como para meter en nuestra maleta de viaje para este puente de mayo. Sin embargo, las firmas españolas se han encargado de lanzar nuevos modelos que prometen convertirse en nuestros favoritos.

Podemos decir que a partir de estos momentos empezaremos a ver los vestidos de lino por el street style. Y para que tú no vayas tarde a la tendencia de todos los años (y que siempre vemos en las pasarelas de la Semana de la Moda), te mostramos los vestidos de lino que serán perfectos para llevar en esta temporada de primavera-verano. En Zara podrás encontrar desde los clásicos vestidos de lino blanco (pero, con escote asimétrico muy elegante) hasta aquellos originales con estampado floral y detalles en cut-out. Indiscutiblemente, si quieres hacerte con varias prendas de lino, lo más recomendable sería acercarte a una de las tiendas físicas más cercanas, ya que cuenta con varios modelos súper favorecedores. Asimismo, Mango siempre lanza varias opciones de vestidos de lino y es imposible no hacerse con alguno de ellos. Por ejemplo, para el Día de la Madre podríamos regalar algún vestido de lino cruzado en blanco (que siempre es una buena opción a la que recurren) o una propuesta más sexy con espalda descubierta. Y si eres amante de los escotes más favorecedores y modernos, podrás hacerte con el vestido de lino con escote halter o palabra de honor que se convertirá en todo un best seller de Massimo Dutti.

Vestido de lino con escote asimétrico, de Zara (50 euros)

Vestido de lino con estampado floral y cut-out, de Zara (40 euros)

Vestido de lino cruzado, de Mango (50 euros)

Vestido de lino con espalda descubierta, de Mango (70 euros)

Vestido de lino con escote halter, de Massimo Dutti (90 euros)

Vestido de lino escote palabra de honor, de Massimo Dutti (90 euros)

Los vestidos de lino siempre son una buena opción a la que recurrir durante la época de primavera-verano. Dicho tejido es uno de los más socorridos durante estos meses, puesto que otorga elegancia y comodidad.