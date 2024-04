La invitada de bautizo ideal es Rocío Osorno con este dos piezas de lino bordado que sienta de maravilla

Si no había tenido suficiente con ser la mejor vestida de este Feria de Abril 2024, ahora Rocío Osorno nos ha enamorado con su look de invitada ideal de bautizo este fin de semana, aunque el sábado también tuvo una boda con un diseño que ya le habíamos visto en Colombia. ¿Lo mejor? Que todos son diseños suyos de Rocío Osorno Collection. Pero esta vez nos ha con este conjunto de lino bordado con un top y una falda a juego para ser la invitada perfecta a un bautizo este domingo después de la Feria de Abril. En primavera el armario se simplifica. La –a veces compleja– tarea de vestirse se torna un poco más fácil. En parte, por las prendas que ya no son necesarias, porque no hace falta llevar varias capas de ropa debido a las temperaturas y porque con un simple vestido y unas sandalias sencillas ya es más que suficiente. Pero este conjunto de la andaluza nos parece perfecto tanto para primavera como para verano. Porque esta primavera-verano 2024 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas.

Propuestas como el diseño de lino que ha elegido Rocío Osorno se sitúan como perfectas alternativas a los vaqueros e incluso los vestidos vaporosos para estos primeros meses de la temporada estival. Una falda cómoda, funcional a la par que diferente, favorecedora e ideal para mujeres de diferentes cuerpos y edades. Permite infinidad de combinaciones, ideal para el día a día, tal y como ha demostrado la it girl española, pero también para looks de invitada de la mano de complementos especiales. La versatilidad es uno de sus puntos más destacados. Porque nos sirve igual para ser la invitada a un bautizo en primavera como ha hecho ella, o para meterlo en nuestra maleta de vacaciones para un look fresquito, elegante y chic. Y es que sta fibra natural se postula como una de las más frías, ligeras y suaves para afrontar la temporada de calor. Además, el lino cuantas más veces se lava, más suave se hace. Su tacto es frío, apenas se siente sobre la piel y es muy resistente al calor. ¿Qué más se puede pedir para tu maleta del puente de mayo?

Un conjunto de lo más ideal con el que Rocío Osorno nos ha enamorado en un bautizo este domingo, y que nosotras se lo queremos copiar en cualquier evento de los próximos meses.