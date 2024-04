Todo al lino, estas son todas las prendas que debes incluir esta primavera en tu armario

Cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen abrirse un hueco en nuestro armario. Son prendas muy originales, diferentes y llamativas hasta entonces vista en nuestras tiendas favoritas. Sin ir más lejos, este invierno las influencers portuguesas han revolucionado el mundo de la moda y el estilismo con unos looks que no han pasado desapercibidos. Por ello es que han triunfado tanto y han conseguido crear un estilo propio, el estilo portugués. Ellas han puesto de moda las bailarinas rojas, así como los calcetines y las chaquetas en un sinfín de colores. Ellas llevan por bandera el 'más es menos' y mezclan diferentes tejidos a fin de crear texturas diferentes. En este sentido y, aprovechando las altas temperaturas, no solo las influencers portuguesas han comenzado a vestir com prendas de lino, sino también todas las amantes de la moda. Se trata de un tejido fluido y muy fresquito de cara a esta temporada ya que deja transpirar la piel y no proporciona calor de más, algo que apreciamos todos cuando suben las temperaturas. En tiendas podemos encontrar un sinfín de prendas de lino, desde en pantalones hasta camisas blancas, pasando por faldas y vestidos. Sea como sea, este tejido es un básico de fondo de armario que, queramos o no, todas tenemos o deberíamos tener. Lo mejor es que combina con absolutamente todo, pues podemos llevar una camisa de corte oversize de lino y combinarla con una falda midi de satén y bailarinas, así como una camiseta tipo tank top y unos shorts de lino, por ejemplo.

Sassa de Osma es una de las grandes amantes del tejido de lino y son numerosas las veces que ha llevado looks cuya prenda estrella es el lino. Por ejemplo, la temporada de verano el año pasado nos enseñaba un look muy elegante y sofisticado que no dejó indiferente a nadie compuesto por camisa bordada y falda blanca de lino, Sassa de Osma lucía perfecta para una tarde tranquila con su familia. La joya de la corona, esa falda de lino blanca tipo pareo, se posiciona como un imprescindible de cara a la primavera y el verano, y es que, combinado con cualquier camisa o camiseta, conseguiremos un look de diez. Otro de los looks que nos ha enamorado recientemente de Sassa de Osma es el vestido de lino marrón chocolate, una pieza sencilla de corte midi y escote de palabra de honor ideal para un bautizo o comunión. Sea como sea, las prendas de lino son imprescindible cuando lleva el buen tiempo y, por tanto, todas debemos de hacernos con alguna prenda en este tejido para sobrevivir esta temporada.

Vestido tirantes doble, de Massimo Dutti (99,95 euros)

Vestido tirantes Massimo Dutti

Chaleco sastre lino, de Zara (25,95 euros)

Chaleco sastre lino Zara

Pantalón recto con lino, de Zara (27,95 euros)

Pantalón recto con lino Zara

Bermuda tiro alto con lino, de Zara (22,95 euros)

Bermuda tiro alto Zara

Camisa 100% lino lazada, de Massimo Dutti (49,95 euros)

Camisa 100% lino Massimo Dutti

Estas son algunas de las prendas de lino que sí o sí deben estar en tu armario esta primavera, y es que, además de ser fresquitas, es un tejido muy favorecedor propio de los meses más cálidos del año.