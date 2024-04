Solo queremos llevar vestidos de lino en primavera como Sassa de Osma en color marrón y con escote palabra de honor

Sassa de Osma es toda la elegancia que le podemos pedir a la primavera, y al mes de abril, en Madrid. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden, con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Y nos lo ha vuelto a demostrar con este vestido de lino palabra de honor para empezar una nueva semana de abril, por las calles de Madrid. Un diseño de la nueva colección de Massimo Dutti que es perfecto para eventos de primavera, o incluso para ir a la oficina con una blazer encima. Y seguramente, abrí sido una de las mejores vestidas de la boda de Almeida y Teresa Urquijo.

Y es que Sassa de Osma nos ha dejado la inspiración perfecta para las invitadas embarazadas en los próximos meses, con ese aire tan femenino, elegante y con el tejido de lino que vuelve siempre en cuanto suben las temperaturas para inundar nuestros armarios con todo tipo de prendas. Es una prenda con escote palabra de honor y largo midi que ha combinado con unos salones negros destalonados de tacón sensato.

Esta primavera va a estar marcada por vestidos como este, de estilo minimalista y versátil para cualquier ocasión. En verano no hay una prenda que apetezca más que un vestido ni un tejido que resulte más apetecible que el lino. Su carácter fresquito y ligero hace que sea ideal para las jornadas más calurosas. Entre todas las bondades de este apetecible tejido no solo destaca la frescura, sino que además es más fuerte que el algodón y es antibacteriano. Aunque el carácter del lino puede parecer demasiado sobrio, serio y minimalista a primera instancia, existen tantas tipologías de vestidos de lino como sucede con el resto de tejidos.

Vestido palabra de honor, de Massimo Dutti (129 euros)

Vestido lino. Massimo Dutti

Un vestido que describen así en la web de la marca, "feminidad y elegancia en todo su esplendor gracias a un diseño único y sofisticado con acabados exquisitos. Un diseño con corte midi, escote recto y cierre mediante cremallera en la parte posterior".