Nos hemos enamorado del vestido camisero de lino de Marta Pombo que grita verano

Marta Pombo está disfrutando de unos días de vacaciones junto a su familia al completo. La joven, que está embarazada, no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña, y es que son prendas que fácilmente podríamos usar todas las amantes de la moda. Si bien es cierto que hace unas semanas nos enseñaba un conjunto rosa y naranja de Scalpers de falda y camisa que Marta Pombo combinaba con unas maxi botas altas de piel marrón durante su viaje a Cantabria también con su familia, en el día de hoy, que están pasando unas vacaciones de ensueño en un crucero donde están visitando Miami, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, entre otras, nos ha enseñado un vestido camisero de lino blanco con detalles corales en esta tonalidad que ha conquistado a todas las amantes de la moda, y no es para menos. Se trata de un vestido muy favorecedor que podemos llevar para un sinfín de ocasiones, pues dependiendo de los accesorios que escojamos, podremos crear looks muy elegantes y casuales. Por ejemplo, para el día a día, este vestido de lino coral lo podemos llevar con unas bailarinas rojas o unas sandalias doradas y, como accesorios, un bolso de rafia. Sin embargo, para una ocasión más especial esta primavera y verano, unas alpargatas de cuña será la elección más correcta.

Marta Pombo tiene un estilo muy elegante, casual y cómodo, sobre todo ahora que está embarazada. En su estado, es normal que apueste por vestidos de corte midi y anchos, ya que podrá usarlos pese a que su barriga crezca por momentos. Por ello, no nos sorprende que se haya hecho con este vestido camisero para su viaje de crucero con su familia, pues se trata de un vestido muy elegante y cómodo que puede llevar tanto para visitar la ciudad como para pasar la tarde en la piscina. Los vestidos midi son perfectos para esta época del año, y en tiendas podemos encontrar un sinfín de esta prenda en distintos diseños, estilos y tonalidades. Por ello, si estás buscando uno como este de Marta Pombo, no dudes en hacerte con él, pues será el protagonista de todos tus looks más primaverales.

Marta Pombo con vestido camisero @mpombor

Vestido lino coral, de Mi chonet (190,00 euros)

Vestido lino coral Mi chonet

Este vestido de lino es un imprescindible en nuestro armario esta primavera y verano, y es que se adapta a la perfección a cada situación dependiendo del calzado y demás accesorios que llevemos.