Estos son los zapatos más cómodos y elegantes que todavía utilizan las mujeres de 50 años

Aunque hablemos de tendencias en calzado, siempre tendremos presentes los zapatos clásicos que nunca pasan de moda. Un ejemplo de ello son las sandalias planas, que siempre nos acompañan durante todos los veranos, porque son ponibles y versátiles para todos los looks fresquitos. Desde con vestidos de lino para el día a día hasta con conjuntos playeros para disfrutar del mar. Otro modelo del que debemos hablar seriamente es de los zapatos de tacón destalonados. Sí, querida lectora, el calzado por excelencia que funciona para todo tipo de ocasiones. Con ello queremos decir que los podemos llevar con looksde oficina para convertirnos en las más modernas de nuestro trabajo o con camisa y vaqueros largos para cualquier evento. Es decir, tenemos cero dudas y muchas pruebas de que nos estamos refiriendo a los zapatos de tacón más elegantes y socorridos por todas las mujeres. En especial, debemos hacer mención a las de 50 años, que, como siempre nos tienen acostumbrados, nos han vuelto a dar una lección de moda. Obviamente, este modelo es un fondo de armario ante cualquier ocurrencia, pero ahora es este target quien los ha vuelto a recuperar para que los llevemos hasta la saciedad. Encontramos varios modelos en distintos colores, pero el que más sacarás partido serán los negros que puedes comprar ahora mismo en Mango por 50€ (un descuento que no puedes dejar pasar).

Las rebajas de verano son una de las mejores oportunidades para adquirir básicos de fondo de armario a un precio menor. Hablamos de jerséis de punto, vaqueros largos, bermudas o zapatillas deportivas. Porque cualquier editora de moda entiende que, antes que invertir en las prendas en tendencia de la temporada en cuestión, es de vital importancia que tengamos una colección cápsula conformada con piezas sencillas, de colores neutros y fáciles de combinar. En este grupo entran los zapatos de tacón destalonados que siguen utilizando las mujeres de 50 años. Por lo que si ellas siguen presumiendo de ellos, deberemos hacerles caso porque es un acierto asegurado. En definitiva, uno de los mejores consejos que podemos brindarte de editora de moda a lectora es que hagas hueco entre tus bailarinas y sandalias planas para sumarte a este modelo de calzado tan versátil.

Zapato de tacón destalonado, de Mango (rebajado a 50 euros)

Sabemos que después de leer este artículo no has podido evitar sumarte a este modelo de calzado, por lo que en Mango encontrarás el par más económico y ponible para todos tus días.