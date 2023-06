El pantalón palazzo que va a triunfar este verano entre las mujeres 50+ es este que Pilar de Arce combina con zapatos destalonados

Ayer nos sorprendió a todas con el pijama lencero más sexy y sofisticado que las mujeres 50+ no van a querer quitarse en todo el verano y ahora, Pilar de Arce nos ha conquistado con este pantalón tan ideal. Se trata del pantalón palazzo raya, un modelo confeccionado en lino con un diseño de rayas, cintura elástica, cierre de cordón que le aporta un toque muy veraniego y bolsillos laterales de la firma española 7 Gallos. La influencer ha decidido completar su look con una camisa negra anudada en el vientre (que nos recuerda a estas camisas que vamos a robar a nuestros novios para crear los looks más ideales de la temporada) que le aporta al estilismo un toque juvenil y desenfadado. En cuanto al calzado, Pilar de Arce ha optado por los zapatos destalonados Milly de la firma Ferretti, un original modelo confeccionado en Italia a partir de piel y forrado en cuero, cerrado con una tira ajustable en el talón y con un tacón muy sutil.

Este pantalón no puede faltar en nuestro armario este verano, no solo porque es una de las piezas más frescas y cómodas con las que podemos contar, también porque, en función de como lo combinemos, podemos crear un look más casual, como ha hecho Pilar de Arce y que nos recuerda a este pantalón de lino sueltecito con el que nos sorprendió hace unos días. Sin embargo, si lo combinamos con un top negro o dorado, nuestras sandalias favoritas de tacón y complementos metalizados, podremos conseguir un look más sofisticado. Además, este pantalón no solo es ideal para mujeres 50+, es una prenda que todas necesitamos.

Y es que Pilar de Arce no para de inspirarnos a la hora de crear los mejores looks con los que arrasar en las calles de nuestra ciudad.