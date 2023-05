Los zapatos destalonados de animal print (y taconazo) de Carmen Lomana son los que más estilizan con traje de 'efecto tipazo'

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, crearnos una gran necesidad de moda con estos maravillosos zapatos de 'animal print' que solo ella puede convertir en elegantes. Pero no solo eso, los ha combinado con un maravilloso traje marrón de 'efecto tipazo' tengas 30 o 50 años para crearse un lookazo de esos perfectos para cualquier evento, aunque ella se lo ha puesto para un día de reuniones y mil recados en Madrid. Porque mientras nosotras seguimos pensando en la falda vaquera de Anabel Pantoja o en el top de novia de Tamara Falcó, Carmen Lomana nos ha vuelto a demostrar que el 'animal print' es tendencia eterna y elegante a cualquier edad. El estampado animal puede ser elegante y Carmen Lomana nos deja claro cómo llevarlo esta primavera 2023. Porque ya os llevamos semanas avisando, este otoño las tendencias serán con animal print o no serán. Y quien avisa, no es traidora. Si hace unas semanas fue María Pombo la que apostó por el estampado animal con un pantalón naranja de estampado de tigre y botas, hoy es Carmen Lomana la que nos enseña como llevar esta tendencia de forma elegante.

Porque si muchas veces pensamos que el animal print roza más esa estética choni, Carmen Lomana nos ha dejado claro que también puede ser elegante en un estilismo clásico y minimal. Ni envejece, ni es vulgar ni está prohibido a una cierta edad. El animal print ha vuelto esta temporada con fuerza aunque y Carmen Lomana te enseña cómo llevarlo en su versión más tendencia con estos zapatos de la colección del diseñador cordobés Andrew Pocrid con Lodi y otra de ropa llamada Jet Set. Ésta última es una colección que se inspira en la época dorada de la jet set marbellí en la década de los 70’s y 80’s, cuando grandes personalidades internacionales celebraban la noche marbellí luciendo sus mejores looks. Sofisticación, opulencia y exceso son las claves de su propuesta primavera-verano 2023, donde encontraremos sus siempre presentes animal prints, estampados exclusivos y cadenas doradas. Y nadie mejor que Carmen Lomana para lucir estos maravillosos zapatos.

Zapatos de salón Sedri, de Andrew Pocrid para Lodi (169 euros)

Zapatos destalonados. Lodi

Se trata de este zapato de salón de mujer destalonado en tejido textil de color marrón con estampado de leopardo. Un diseño confeccionado con tacón fino de 10 que Carmen Lomana luce como toda una diva con traje de 'efecto tipazo'.