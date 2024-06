El vestido celeste más rejuvenecedor y coqueto de la Reina Sofía en Granada se lleva con capa y zapatos de tacón

La Reina Sofía se acaba de convertir en la royal más elegante y con mejor armario. Esta noche, ha presidido la gala benéfica de la Fundación Reina Sofía con un vestido largo en azul celeste al más puro estilo coquette. Se trata de un espectáculo con fines benéficos paganizado por el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que ha tenido lugar en el teatro del Generalife protagonizado por el Ballet Nacional de España. La actuación, dirigida por Ruben Olmo, se ha tratado de la composición de tres montajes distintos conocidos bajo la premisa 'Ritmos', 'Pastorela' y 'Estampas Flamencas', en los que las coreografías recorren el flamenco tradicional desde sus orígenes tanto de vestuario como musicalmente. La Reina Sofía ha aparecido con un precioso atuendo de lo más apropiado de una royal para este tipo de ocasión. Hablamos de un vestido a modo de túnica de corte laco, con escote redondo y en uno de los colores que más favorecen su rostro como es el celeste. Cuenta con una gran abertura delantera que deja ver otro tejido semitransparente de la misma tonalidad y está totalmente rematado por el contraste del vivo en negro. Pero eso no es todo, la joya de la corona se lo llevan las tres flores que se posicionen en el escote de forma descendente (de mayor a menor tamaño) en color negro también. Es inevitable que este diseño no nos recuerde a todos los looks que Lady Dillevó en los años 80 con el estilo elegante y sofisticado que le caracteriza y con el que se convirtió en una de las princesas mejor vestidas. Hasta la Reina Letizia se atrevería con este diseño tan rejuvenecedor.

No cabe duda de que el vestido azul que ha llevado la Reina Sofía al Ballet Nacional de España corresponde a una tendencia que está en auge en esta temporada. Nos estamos refiriendo al estilo coquette que todos hemos implementado en nuestro armario. Esta vez, lo ha combinado con sus clásicos zapatos de tacón con detalle decorativo en dorado y su corte de pelo bob más famoso y favorecedor a su forma del rostro. Asimismo, para combatir el frío de la noche granaína, no se ha olvidado su capa en marino fluida y funcional para esta temporada de entretiempo. En definitiva, el look de la Reina Emérita es totalmente un ejemplo y una fuente de inspiración para todas las madrinas que están buscando estilismo pasa las próximas boda de verano. Es elegante, favorecedor y sienta bien a todas las mujeres de todas las edades.

FUNDACIÓN REINA SOFÍA Pepe Torres Agencia EFE

La Reina Sofía ha sorprendido con este vestido largo en celeste al estilo coquette que rejuvenece y sienta bien para los eventos o acontecimientos más mágicos.