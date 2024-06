El conjunto español de brillos de Carmen Lomana es el más elegante con sus zapatos 'Carrie' de tacón sensato

Un día más Carmen Lomana es toda la inspiración que le podemos pedir al mes de junio. Y después de enamorarnos ayer como la invitada perfecta con un vestido rojo de lunares, ahora lo ha hecho para mostrarnos cómo llevar un conjunto de brillos para un estilismo diario. De la misma forma que sucede con el print de leopardo, con los cuadros tartán o con tejidos como el cuero, es ya habitual que de cara a la mitad más fría del año los tejidos y tonos metalizados invadan todo a su paso. Sin embargo, lejos de limitarse a su tradicional regreso estelar a medida que se acercan las fiestas navideñas, pero este año los metalizados, especialmente si hablamos del color plata, se dibujan como una de las tendencias de moda más importantes del verano 2024, por no decir ya, sin miedo a equivocarnos, que estamos ante la que será la tendencia más viral de los próximos meses. Y Carmen Lomana ha combinado este conjunto de firma española con sus zapatos 'Carrie' de tacón sensato que se han convertido en su calzado favorita este mes de junio.

Hernández -fundador de Hoss Intropia-, lanzaron Is Coming, una firma de invitada que con sólo 5 años de recorrido ya cuenta con un ADN reconocible y un batallón de mujeres estilosas que son fans de sus diseños. Y entre ellas, Carmen Lomana que ya tiene varios diseños de esta firma en su armario. "La mujer que viste de Is Coming entiende de moda, le gusta arriesgar y se deja asesorar", explican desde la etiqueta, y eso no puede describir más a nuestra querida Carmen que ha combinado este conjunto de brillos con sus nuevos zapatos 'Carrie' de Isabel Abdo. Un diseño de lo más elegante, y con tacón sensato, para ir elegante y cómoda en tus outfits diarios. Además, los metalizados y el color plata se han dibujado como una constante en todas las capitales de la moda, posicionándose como una de las tendencias más importantes en base a la cantidad de looks en los que han aparecido en Londres, Nueva York, Milán y París. Y este look de la socialité desde Madrid, lo deja claro.

El look de Carmen Lomana. @micuir_

Un estilismo de Carmen Lomana perfecto para estos días más fríos de junio que estamos teniendo en Madrid, cómodo y a la vez elegante. O lo que es lo mismo, un estilismo de esos 24/7, que lo puedes lucir desde primera hora de la mañana, hasta última de la noche.