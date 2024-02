La eterna camisa blanca de jefaza de Isabel Díaz Ayuso es la más elegante para ir al trabajo con pantalones negros

La eterna camisa blanca que nunca falla en los looks de oficina y que es una oda a la elegancia. Esa misma es la que ha elegido Isabel Díaz Ayuso para volver este jueves al trabajo después de ayer lucir el look más parisino con un jersey de rayas de Lola Casademunt que volverá a desfilar la próxima semana en MBFW Madrid. “En caso de duda, todo queda bien con una camisa blanca”, lo Victoria Beckham, y nosotras lo que diga a ella lo cumplimos a rajatabla. Por algo es una de las mujeres que marca la moda mundial en la actualidad. Esta pieza, la camisa de algodón de color blanco, es quizás la prenda más universal que todas las chicas y mujeres tenemos en nuestro armario, sea cual sea nuestro estilo. Por eso, Isabel Díaz Ayuso nos ha vuelto a demostrar que es perfecta para ir al trabajo, y ella le ha dado el toque más tendencia para este invierno 2024 con los pantalones de traje de negro que nunca fallan en un look elegante.

La camisa blanca es una prenda que hay que tener, está en todas partes, todo el año y, sobre todo, está en toda la moda indistintamente de la temporada o del año. Un look de ejecutiva total con el que Isabel Díaz Ayuso ha demostrado que se necesita poco para marcarse un estilismo perfecto para ir al trabajo en invierno. Y ya con un abrigo de paño en el mismo tono de los pantalones, sería un estilismo de diez. No obstante, todas las mujeres de todas las edades deben tener (sí o sí) un repertorio de camisas blancas sencillas que sean ponibles con cualquier pieza. Desde para ir a la oficina como para asistir a una cena con tu grupo de amigas. Indiscutiblemente, estamos hablando de la prenda infalible que siempre ha existido en nuestros armarios. Asimismo, se puede jugar con su patrón de diversas maneras, utilizándola como sobrecamisa o haciéndole un nudo para copiar los clásicos looks de Rachel Green en los años 90.

Un estilismo que Isabel Díaz Ayuso ha elegido para este jueves de nuevo gris y frío en Madrid, a causa de la borrasca Karlotta que ya tenemos encima de la ciudad. Pero aunque el día sea malo, una camisa blanca siempre le aporta luz y elegancia a tu estilismo.