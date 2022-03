Nuria Roca se vuelve a convertir en la jefaza de las camisas blancas con pantalones negros para presentar ‘El Hormiguero’

Así es fácil enamorarse de los looks de Nuria Roca. Ellas es la única capaz de convertir un estilismo de lo más básico, en un estilismo de diez. Y esta vez dejando atrás sus looks más extravagantes y coloridos. Solo ha necesitado una camisa blanca, para volver a sus míticos looks como presentadora de ‘El Hormiguero’ después de que Pablo Motos haya vuelto a dar positivo por coronavirus. Y de nuevo, la valenciana se ha convertido en la jefaza de las camisas blancas más bonitas para llevarlas con pantalones negros.

Nuria Roca vuelve a tomar las riendas de ‘El hormiguero’ y lo hace ataviada con su emblemático look de camisa blanca y pantalón negro. Y es que Nuria Roca nos ha vuelto a dar una lección del poder que tiene la moda como transmisora de mensajes substituyendo a Pablo Motos, y nosotras solo podemos aplaudirla a ella y a la estilista Montse Nieto. Gracias por mandar ese mensaje, gracias por empoderar a una mujer presentando un programa de ‘prime time’ con el mismo discurso estilístico que un hombre. ¡Gracias y más gracias! Por eso, para nosotras Nuria Roca se ha vuelto a convertir en ‘la jefaza máxima’ de las camisas blancas.

Y según nos ha chivado @Carmeron, la de este martes por la noche era de Cortefiel.

Stories de Carmeron. FOTO: @carmeron

Deseando estamos de ver las nuevas camisas blancas de Nuria Roca mientras siga presentando el programa.