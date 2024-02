Queremos volver a llevar camisa vaquera si es como Carmen Lomana en Marbella con blazer elegante y camiseta blanca

La semana de Carmen Lomana ha sido un no parar, y mientras anoche la echábamos de menos en Las Ventas para poder ver su estilismo junto a Tana Rivera, Ayuso o Victoria Federica, ella estaba en Marbella de cena con unos amigos. Porque ella es elegancia extrema para todas las edades, inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia o rescatando la camisa vaquera de su armario como ha hecho para esta velada. Porque esta temporada la versatilidad del denim se expande al resto del look porque la tendencia vaquera Y2K ha puesto en relieve a este tejido básico. Gabardinas o faldas son de lo más llevado en el street style. Y Carmen Lomana como buena experta en moda nos ha dejado claro que necesitamos rescatar esa camisa vaquera que tenemos olvidada en el fondo del armario. Así que, como ya tienes en el vestidor tus jeans favoritos, tendrás que combinarlos con estas camisas vaqueras tan resolutivas, rejuvenecedoras y bonitas como la de Carmen Lomana o hace unas semanas María Pombo o Ayuso.

Porque Carmen Lomana sabe de moda y sigue las tendencias, por eso no solo ha sacado del armario sus prendas y accesorios de estilo coquette, si no todos sus abrigos de pelo con la vuelta de esta prenda al máximo estilo. Una prenda de abrigo de esas que todas asociamos al fondo de armario de nuestras abuelas, pero que ahora ha vuelto con más fuerza para colarse en el armario de la temporada hasta de las chicas de 20 años. Y ahora nos lo ha dejado claro con esto look para una cena casual con amigos en su querida Marbella con camisa denim, camiseta blanca y blazer marrón de cuadros.

Carmen Lomana en Marbella. @carmen_lomana

Porque ella nunca defrauda, ya sea con botas muy altas en tendencia o con vaqueros pitillo que vuelve a escena este 2024 después de unas cuantas temporadas guardados en el armario de las que más saben de moda.