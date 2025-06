Eugenia Martínez de Irujo lleva el conjunto blanco más cómodo y estiloso para una escapada de verano

Si teníamos alguna duda de que el color blanco va a ser un año más el más deseado del verano, aquí está Eugenia Martínez de Irujo para confirmar lo obvio: la tonalidad nívea más sofisticada de la paleta cromática está de vuelta para teñir las calles, las playas y allá donde vayas con su aire relajado pero siempre estiloso.

Y es que no hay color más favorecedor cuando el bronceado empieza a asentarse sobre la piel y buscamos looks frescos, versátiles y con ese je ne sais quoi tan propio del verano. El blanco refleja la luz, eleva cualquier estilismo sin esfuerzo y siempre transmite una elegancia natural que va más allá de las tendencias pasajeras. Por eso, cuando alguien como Eugenia lo convierte en protagonista absoluto de su look, sabemos que estamos ante el uniforme de temporada.

El look blanco de Eugenia Martínez de Irujo que querrás copiar este verano

La duquesa de Montoro ha compartido en Instagram unos vídeos de su escapada por Castilla y León, más concretamente a la Hacienda Zorita, una exclusiva bodega-hotel a las afueras de Salamanca, en compañía de su hija Tana Rivera y Manuel Vega, y lo ha hecho con un conjunto impecable que resume a la perfección el espíritu del verano 2025: práctico, estiloso y con detalles que lo hacen especial. Se trata de un 'total look' en blanco formado por una blusa de cuello mao con ribetes negros, un guiño sobrio pero elegante al estilo oriental, y unos pantalones rectos, ligeros y fluidos que aportan comodidad sin perder la silueta. Como complementos, Eugenia optó por una bandolera marrón de líneas sencillas que rompe con sutileza el binomio blanco-negro, y unas zapatillas tipo Converse con plataforma, la prueba definitiva de que se puede ir cómoda y chic a partes iguales.

Todo en este look transmite autenticidad, frescura y un guiño elegante a la estética más veraniega. No hay exceso, no hay artificio. Es la confirmación de que el blanco es, año tras año, el verdadero protagonista de los estilismos estivales. Además, el hecho de que lo lleve en una escapada rural y no en un entorno urbano o costero, nos demuestra que el blanco también tiene cabida más allá del dress code ibicenco o de los looks playeros. Eugenia lo adapta con maestría a un plan en plena naturaleza, familiar, sin pretensiones, pero sin perder una pizca de estilo.

Eugenia Martínez de Irujo con conjunto blanco. @eugeniamartinezdeirujo

En definitiva, un look tan estiloso que bien podríamos ver en las calles de Madrid, de paseo por la Costa Brava o en una escapada rural de fin de semana. Porque cuando Eugenia habla (o se viste), las más elegantes toman nota.