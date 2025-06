El vestido más boho (y favorito) de Sassa de Osma que llevarán todas las chicas pijas de Madrid en julio

Hay mujeres que no siguen las tendencias porque no lo necesitan. Sassa de Osma pertenece a esa categoría de iconos de estilo que convierten cualquier elección de armario en una declaración silenciosa de buen gusto. Esta vez, lo ha vuelto a hacer con un vestido largo de aire boho que no tenemos dudas va a volar entre las chicas más pijas de Madrid.

En plena ola de calor, la royal ha demostrado que se puede vestir con elegancia incluso en los días más cálidos del verano, y sin renunciar a la comodidad. ¿Su truco? Apostar por prendas con caída fluida, tejidos naturales, siluetas románticas y detalles que elevan el look sin necesidad de sobrecargarlo. Un manual de estilo que domina a la perfección y que vuelve a poner en el radar una de las marcas más deseadas del momento.

Sassa de Osma y el vestido bordado que se convertirá en el uniforme del verano 2025

Cuando una prenda tiene el sello de aprobación de la mujer del Príncipe Christian de Hannover, es solo cuestión de días que empiece a verse en los barrios más estilosos de la capital. Y si encima reúne todos los códigos de moda que adoran las chicas más pijas, desde el estilo boho refinado hasta la estética artesanal, el éxito está prácticamente asegurado.

Vestido Julianna khaki, de Philippa 1970 (395 euros)

Vestido Julianna khaki. Philippa 1970

Un vestido con todos los ingredientes para convertirse en un imprescindible este verano: corte evasé que estiliza sin marcar, escote cuadrado que realza el cuello y los hombros, tirantes anchos que suman comodidad, bordados florales en crudo que aportan ese aire artesanal y un volante amplio en el bajo que añade movimiento con cada paso. En tono verde oliva, es de esos vestidos que sientan bien en cualquier tipo de piel y que puedes llevar tanto con sandalias planas como con cuñas o alpargatas de esparto. Tiene ese equilibrio perfecto entre lo bohemio y lo sofisticado que solo algunas saben llevar con naturalidad. Y Sassa, por supuesto, lo borda.

Sassa de Osma con vestido boho. @sassadeo

Para completar el look, ha elegido unas sandalias negras minimalistas de tiras finas y un bolso acolchado de Dior, demostrando que los accesorios discretos son los mejores aliados cuando llevas una prenda con tanto carácter. El resultado es un estilismo limpio, femenino, muy veraniego y, sobre todo, fácil de replicar con acierto.

Si buscabas el vestido ideal para tus planes de julio ya sea una cena en la terraza del Santo Mauro, una escapada a Tarifa o una tarde de compras por Marbella, aquí tienes la mejor inspiración posible. Palabra de royal.