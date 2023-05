Eugenia Osborne sabe cuál es el vestido de invitada que más favorece a las chicas altas

No importa la ocasión ni la temporada, Eugenia Osborne siempre tiene la clave para convertirse en una de las invitadas más elegantes de cualquier evento al que acude. Esta vez nos ha enamorado con el vestido Mario Tierra de la firma Coosy, un modelo de fiesta confeccionado en crepe como un diseño con escote asimétrico y decorado con una original flor en el tirante, fabricada en tafeta negra, que aporta sobriedad, seriedad y sofisticación al look. Además, se trata de una prenda que corta en la cintura, estilizando la silueta y que termina en una falda de vuelo, consiguiendo volumen, sensación de movimiento, look que la influencer ha sabido defender a la perfección. Este tipo de vestido es muy favorecedor para las chicas altas, al igual que este otro con el que Victoria Federica deslumbró en la boda de su amiga Vir.

En esta ocasión, la hija de Bertín Osborne ha optado por completar su look con unas sandalias negras de tacón ancho, a juego con la flor de su vestido. Se trata del modelo Niágara de la firma Fígara, fabricadas en seda plisada y decoradas con detalle glitter en el tacón, que mide 10 centímetros y tres de plataforma. Son ideales para aportar un toque de luz a cualquier estilismo, tanto uno de fiesta, como el que ha escogido Eugenia Osborne en esta ocasión, como uno más casual compuesto por unos jeans y este top noventero con el que la influencer nos ha enamorado en más de una ocasión. O también, como este look con el que Meri Lozano nos demostró que las mangas Marie (entre fruncidas y abullonadas) han vuelto para quedarse.

Y es que nosotras nos hemos enamorado tanto de este look de Eugenia Osborne que estamos esperando con ansias a ser las invitadas de algún evento para poder copiárselo.