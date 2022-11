Nos hemos enamorado del vestido romántico de marca española de Eugenia Osborne

Solemos asociar la Navidad con vestidos de fiesta a base lentejuelas, pedrería y telas suntuosas y lujosas como el terciopelo, el satén, el lurex o incluso el tweed. Diseños generalmente atrevidos y elegantes dignos de cualquier alfombra roja. Pero lo que no tenemos en cuenta es que entre fiesta y fiesta navideña, estas fechas nos dejan también mil y una ocasiones en las que lo fundamental es ir cómodo, abrigada pero a la vez elegantes. Esos días en los que muchos de nosotros salimos a la calle para contemplar las ciudades adornadas con las luces, los escaparates o incluso para una jornada maratoniana de shopping en busca del regalo perfecto para toda la familia, o de ese detalle de amigo invisible para nuestros compañeros de trabajo.

Es por todo ello que también me parece importante en estas fechas prestar atención a looks más informales y diurnos con los que poder solucionar los mil planes que pueden acontecernos el próximo mes. Y sin duda uno de mis favoritos es aquel que está compuesto por vestidos románticos y hasta cierto punto infantiles, que no solo consiguen restar años, si no aportar un toque de dulzura perfecto para el día a día.

Como ejemplo práctico el último look que nos ha dejado Eugenia Osborne. Y es que la hija de Bertín Osborne se ha decantado por una de las marcas que más triunfaba nivel internacional CeliaB, y que en realidad es de una diseñadora asturiana, que ha conseguido con sus diseños románticos y de aire bohemio conquistar a todas las expertas en moda, tanto dentro de nuestro país como fuera.

Vestido Koussi Blanco, de CeliaB (288 euros)

Y aunque no vemos cómo lo combina Eugenia, nosotras nos lo imaginamos con unas medias negras y tu par de botas favorito, ya sea un modelo cowboy para el día a día o unas botas de tacón ancho para los planes más formales y arreglados.