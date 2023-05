Victoria Federica se convierte en una invitada Barbie Core en la boda de su amiga Vir con un vestido de más de 400€

Este sábado se han dado el sí quiero la influencer Vir y su pareja Juanpa en el Santuario de Nuestra de la Fuencisla de Segovia. Hasta allí se han desplazado amigos de los novios como la influencer María Hernández, la exitosa pareja María García de Jaime y Tomás Páramo (con quienes la novia realizó un viaje a Lanzarote hace unas semanas) y, por supuesto, nuestra royal influencer de confianza, Victoria Federica. La sobrina de la Reina Letizia ya nos sorprendió el viernes con este estilismo en color blanco novia para acudir a las Ventas a ver torear a su amigo Roca Rey y lo ha vuelto a hacer ahora demostrándonos que, poco a poco, está convirtiéndose en toda una experta en moda, al igual que su tía.

En esta ocasión, la influencer escogió el modelo Cochineal Jara Dress de la firma española Moc, cuyo precio es de 430€. Se trata de un vestido de seda y algodón en color rosa satinado, reversible, de corte midi y escote halter, decorado con fruncidos desde el pecho hasta la cintura, que le sienta como un guante y estiliza su figura. En cuanto al calzado, Victoria Federica apostó por repetir las sandalias de terciopelo en color burdeos, a juego con su pedicura, con las que ya la vimos en el bautizo de Federico, el hijo menor de Maria G de Jaime y Tomás Páramo (padres de otros dos niños, Tomás y Catalina), cuando las combinó con uno de los looks más pijos con los que ha lucido esta temporada. La royal influencer decidió completar su look con un chocker dorado y unos pendientes largos y demostrarnos cuáles son los estilismos de invitada que mejor sientan a las chicas altas.

Victoria Federica y Vir, la novia

Victoria Federica y Vir @vicmabor

Victoria Federica y María García de Jaime

Victoria Federica y María García de Jaime @vicmabor

Abierta la temporada de BBC de este año, queda claro que Victoria Federica se va a coronar como una de las mejor vestidas.