Eugenia Osborne y el top noventero que nos ayudará a sobrevivir con estilo al fin de semana de altas temperaturas

No importa si este fin de semana estás en Sevilla, Barcelona, Bilbao o Madrid, en todas estas ciudades se van a superar los 40 grados. Está claro que el verano llegó mucho antes que la noche de San Juan, y por ese motivo, hemos tenido que renovar el armario con mucha antelación. Al igual que hemos guardado las prendas de invierno, hemos tenido que fichar nuevas tendencias como todos los vestido de Zara, un top estilo crochet o un pantalón de tiro alto con tejido fluido. Hoy te traemos un nuevo diseño que vas a llevar desde ya. Te sirve para ir a comer por la ciudad, descubrir nuevas exposiciones o no parar de bailar este sábado noche. ¿Quién tiene esta joya para este verano? Claramente, es una mujer con mucho estilo y que nos encanta. Eugenia Osborne ha enseñado cómo tiene que ser el top noventero blanco con efecto vientre plano. No pierdas detalle, porque es la prenda que todas necesitamos para sobrevivir a este calor.

Después de ser la mejor invitada de la comunión de sus hijos, Eugenia Osborne vuelve a ser nuestro modelo a seguir. Mostró que con un top noventero blanco y un vaquero de tiro bajo, consigues un look de 10. La celebrity demuestra, además, que la edad es solo un número y que mostrar ombligo no solo está permitido a mujeres de 20 años.

Se trata de un top blanco con escote en pico. Nos encanta esta prenda porque se anuda con los lazos que forman parte del diseño. Sí o sí, tienes que añadir este top a tu cesta virtual porque está dentro de las tendencias noventeras, el color blanco queda ideal con el bronceado y tiene efecto vientre plano. ¡Qué más podemos pedir!

Como sabemos que te gustó el top, lo hemos buscado (aunque Eugenia Osborne nos ayudó), en la web de Revolve. La firma favorita de las mujeres más atrevidas.

THE AERIS TOP (124,00€)

Top blanco con escote en pico. FOTO: Revolve

¿Cómo combinar este top? Puedes optar como Eugenia Osborne y llevar un vaquero de tiro bajo, o un pantalón sastre de tiro alto.