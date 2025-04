De Eva Longoria a Sandra Gago, así han brillado las celebridades en la Mutua Madrid Open 2025

La Caja Mágica de Madrid está siendo el foco de todas las editoras de moda. Y, sí, decimos de las editoras de moda debido a que las celebridades o socialites están asistiendo a los diferentes partidos de tenis con looks de escándalo que pensamos trasladar al street style. Porque cada uno de ellos son casuales, pero con un detalle en tendencia o con mucha personalidad que consigue ser diferente en nuestro fondo de armario. Este sábado 26 de abril, personalidades de gran calibre como Sandra Gago, Eva Longoria, Marina Rivers o Elena Rivera han asistido a las gradas del recinto por el Masters 1000 de tenis.

Emoción, tensión y mucha, mucha y mucha moda. Aunque se trate de un acontecimiento deportivo en el que juegan los mejores tenistas del mundo, también aprovechamos la oportunidad para analizar, así como comentar los looks de las invitadas de la Mutua Madrid Open 2025. Desde su inicio este miércoles hemos observado que las mujeres más sabias de la moda no se han querido perder ningún enfrentamiento luciendo estilismos cautivadores. Como Teresa Urquijo con look premamá al estilo más bohemio con chaqueta bordada y camisa estampada junto a Almeida. Ahora, han tomado el relevo otros rostros conocidos, quienes algunos han optado por la tendencia tenniscore y otros por más casuales.

Todos los looks de las celebridades en la Mutua Madrid Open 2025

Sandra Gago en su faceta más casual, pero sin perder el estilo fashionista, con un vestido de punto de canalé, manga corta y cuello de polo en chocolate. Todo un guiño al tenniscore que tan de moda ha estado hasta ahora. Con ello, también ha llevado un bolso de hombro en negro a juego con las gafas de sol.

Sandra Gago. Gtres

Tras su cita con Ayuso, Eva Longoria se ha desplazado hasta la Caja Mágica con un total look en marino conformado por camiseta básica junto con jersey de punto y vaqueros. Un estilismo de lo más street wear para una tarde de tenis con otras celebridades.

Eva Longoria. Gtres

Hemos visto a la actriz Elena Rivera con un crop top de punto de canalé sin mangas en nude junto con pantalones básicos de fondo de armario sin olvidarse de las gafas de sol.

Elena Rivera. Gtres

También, Marina Rivers ha confiado en su lado más cañero con un atuendo en blanco roto acompañado de una cazadora de efecto piel que todas debemos tener en nuestro armario. Al estilo más Hailey Bieber, ha elevado el estilismo con clean look y gafas de sol ovaladas.

Marina Rivers. Gtres

María Castro a la esencia más francesa con una sudadera en blanco con rayas marineras en teja, así como decorada con botones en la zona de los hombros y mangas.

María Castro. Gtres

María Bravo con vestimenta impoluta con blazer sencilla, chaleco y pantalones básicos. Con ello, le ha sumado tanto un gorro para protegerse del sol (y que, indirectamente, eleva el look) como de un bolso de rafia.

María Bravo. Gtres

La Mutua Madrid Open 2025 tendrá lugar hasta el 4 de mayo, por lo que nuestra sección Lifestyle de La Razón estará atenta a todos los looks de las invitadas a este evento deportivo.