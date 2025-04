Paula Echevarría se ha comprado en Zara este vestido de tenista por 35 euros que es perfecto para el Mutua Madrid Open 2025

Paula Echevarría se ha vestido de tenista de Zara, y nosotras solo podemos pensar en los looks para el Mutua Madrid Open 2025. La Caja Mágica ha dado la bienvenida de nuevo al Mutua Madrid Open, el evento deportivo por excelencia que reúne a todos los tenistas profesionales para jugar entre ellos y que finalizará el próximo 4 de mayo. No obstante, aunque estemos hablando de una cita con el deporte, no podemos negar que también es un momento clave para observar los looks de street style de todas las celebridades.

Y nosotras no nos puede gustar más, porque además nos dejan la mejor inspiración parra nuestros looks de primavera y para ir a la oficina de forma elegante y pija. Este evento, además de acudir grandes deportistas y aficionados a este deporte, son muchos las celebridades e influencers que acuden al evento para disfrutar del tenis y de una tarde diferente con amigos, en los que el 'dress code' es muy importante, pues se debe de acudir de manera adecuada y discreta. Y este vestido que Paula Echevarría se ha comprado en Zara es perfecto para jugar al tenis, o verlo en la Caja Mágica si quieres seguir esta tendencia tan 'tenniscore'.

El look tenista de Paula Echevarría

Sin duda, la mejor opción para acudir a este tipo de eventos es buscar en nuestro fondo de armario aquellas prendas más versátiles, sencillas y elegantes que podríamos tener si ya contamos con el armario cápsula para esta primavera y más con la tendencia del 'tenniscore' que está triunfando gracias a Zendaya. Estad atentas porque este verano va a ser muy popular el tenniscore, es decir, llevar prendas principalmente usadas para jugar al tenis en looks cotidianos. Marcas como Miu Miu, Gucci o Lacoste ya han creado campañas con este tipo de uniformes, y este 2025 de nuevo somos nosotras quien los usaremos. Los tops con aire deportivo no solo son aptos para jugar al tenis, y esto nos lo enseña Zendaya, que lució este diseño de Lacoste con una falda transparente con brillos; un look elegante y sofisticado. Como Paula Echevarría con este vestido de Zara.

Paula Echevarría. Gtres

Paula Echevarría ha contado con los consejos del tenista profesional Lorenzo Musetti, embajador de la firma de gafas polarizadas Polaroid Eyewear. Junto al italiano que ocupa el puesto 11 del ranking de la ATP y fue finalista en el Campeonato de Montecarlo Open 2025.

Vestido corto rib de Zara (35,95 euros)

Vestido corto. Zara

Se trata de este minivestido blanco, con cuello solapa tipo polo, cuero encorsetado, ribetes en color verde y bajo con acabado en godets para tener movimiento que ella ha combinado con calcetines de deporte y zapatillas blancas.