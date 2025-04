No se puede ser más bohemia que Teresa Urquijo con su look premamá en el Mutua Madrid Open 2025

La Mutua Madrid Open 2025 está siendo una de las citas más importantes de esta semana, a la que ha asistido Teresa Urquijo con José Luis Martínez-Almeida. Desde este 21 de abril hasta el próximo 4 de mayo los mejores tenistas a nivel internacional se reunirán en la Caja Mágica con el fin de celebrar su 23ª edición, así como de competir en ATP Masters 1000 y WTA 1000. Se trata de un evento deportivo al que no faltan celebridades, influencers o socialites con estilismos cautivadores o más casuales, pero con un toque personal que no deja indiferente a nadie. Esta vez, Teresa Urquijo ha estado en boca de todos a causa de su look premamá de lo más bohemio que no puede sentarle mejor y definir más su esencia.

No cabe duda de que el matrimonio está pasando por su mejor época. Meses antes de celebrar el primer año del aniversario de su boda, Almeida anunció a través de las redes sociales una de las noticias más especiales: el embarazo de Teresa Urquijo. Desde entonces, todos teníamos la curiosidad e incertidumbre de cómo serían sus vestimentas. Y lo cierto es que han seguido siendo fieles a la estética boho chic o pija que le caracteriza de acuerdo con todo lo que hemos podido observar en los últimos días. Sobre todo en Semana Santa, donde ha disfrutado de la ciudad de Málaga o de una procesión en Madrid con esenciales que no pueden faltar en su fondo de armario. Lo que tenemos claro es que Teresa Urquijo se adapta a cualquier ocasión o código de vestimenta si se requiere, pero sin olvidarse de su estilo tan definido. Ahora, esta viernes ha disfrutado de la Mutua Madrid Open 2025 junto con el alcalde de Madrid con un look presumiendo de barriguita.

El look premamá de Teresa Urquijo para asistir a la Mutua Madrid Open 2025

Cómo se notan los 24 grados de Madrid durante esta semana. Nos han dado la tregua suficiente para hacer oficialmente el cambio de armario, de la misma manera que también lo ha hecho Teresa Urquijo. Ha cambiado el abrigo de paño del viernes pasado para deslumbrar de nuevo una chaqueta de material fluido y ligero con cuello ligeramente subido en mantequilla con bordados en fucsia. Una prenda de lo más tendencia en estos momentos, sobre todo, a causa del color más llevado de la temporada, como es esta tonalidad entre el amarillo y el beige. La ha conjuntado con camisa estampada en tonos rosados a juego, así como con pantalón blanco básico. También, ha completado el look con un choker de acabado en oro que tanto llevábamos hace cuatro años, aproximadamente, y que volveremos a llevar durante esta primavera-verano 2025.

Mutua Madrid Open 2025 - Day 5 AFP7 vía Europa Press Europa Press

No hay edición de la Mutua Madrid Open en la que no asistan Teresa Urquijo y Almeida. Y, hasta ahora, no hemos observado ningún look desentonado por parte de la socialité en el que no nos ofrezca un truco de estilo más.