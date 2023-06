Fabiola Martínez posa con un look de lo más sencillo y clásico para una velada solidaria

Fabiola Martínez acudía ayer a una gala solidaria que realizaba la Fundación Bertín Osborne, en la que se recaudaba fondos para ayudar a familiares de niños con discapacidad. Allí coincidió con su exmarido, Bertín Osborne, con quien posó en el photocall. La modelo venezolana deslumbra por su simpatía y su sencillez, a la que que siempre vemos con looks de lo más clásicos, elegantes y con un toque en tendencia, convirtiéndose en una de las mujeres mejores vestidas de más de 40+. Si bien para este tipo de ocasiones podemos llegar a pensar que la opción perfecta sería lucir un vestido midi fluido y con estampado floral, como podría ser el vestido midi camisero que lució ayer Teresa Urquijo para acudir a las Ventas el día de ayer, Fabiola Martínez nos demostraba que se puede lucir perfecta con un pantalón de pinza y un sencillo top lencero en camel.

La modelo, a la que no acostumbramos a ver mucho en los medios, posaba con mucha naturalidad en la noche de ayer, un evento al que acudieron personalidades como Eugenia Osborne, Carmen Morales, María Zurita o Esther Doña, entre otras personas por una buena causa, recaudando fondos para ayudar a todas aquellas familias con niños con discapacidad. Para la ocasión, Fabiola Martínez lucía una camisa de tirantes lencera en tono camel, una opción perfecta ya que, además de ser un básico de fondo de armario, es muy elegante y sofisticada, capaz de elevar cualquier look más informal. Como toque final, llevó un kimono semitransparente blanco con bordados de flores, una opción perfecta para aquellas noches en las que corre brisa y, además, aporta movimiento al look. En cuanto a los pantalones, optó por unos pantalones de pinza blancos de tiro alto al que le añadió un cinturón estrecho que permite estilizar la figura y crea un efecto óptico de piernas más largas. Igualmente, en cuanto al calzado, Fabiola Martínez lució unas sandalias de tacón de tiras en nude.

Fabiola Martínez con un look muy en tendencia GTRES

Pantalón tiro alto, de Zara (25,95€)

Pantalón tiro alto Zara

Top lencero, de Vila (22,99 €)

Top lencero camel Vila

Un look sencillo y clásico para una ocasión muy especial, Fabiola Martínez acertó de pleno en una velada tan especial como la de ayer.