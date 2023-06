Fabiola Martínez, a corazón abierto: de la sombra de la infidelidad de Bertín a ser amenazada de muerte por su expareja

Fabiola Martínez está imparable. La venezolana está atravesando su mejor momento profesional y se ha hecho un hueco en el mundo de la televisión. La ex de Bertín, desde que se separó del padre de sus hijos, ha tomado las riendas de su vida y se ha convertido en una mujer empoderada que tiene muchas ganas de vivir y de disfrutar de la vida. La televisiva, en esta última ocasión, y con la sinceridad que tanto le caracteriza, ha concedido una de sus entrevistas más personales a "Lecturas", donde ha aprovechado para reivindicar su lugar y abrirse en canal sobre su pasado sentimental. "Me he hecho conocida gracias a ser su mujer, pero quiero que la gente conozca cómo soy", expresa sobre el ser "la mujer de".

Sobre Bertín Osborne, Fabiola Martínez lo tiene claro. "Algunas personas todavía me dicen: "Tenéis que volver, hacíais una pareja estupenda". ¡Madre mía! Yo creo que fue la mejor decisión, nosotros estamos bien", desvela la venezolana sobre una posible reconciliación con el presentador. Aunque al principio lo pasó muy mal cuando se separaron, ella ya ha pasado página y no contempla en ningún momento volver con el padre de sus dos hijos, aunque siempre van a estar unidos y van a mantener buena relación por ellos dos.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez en un evento de su fundación Jesus Briones GTRES

La colaboradora de "Y ahora Sonsoles", desde que el artista y ella tomaron rumbos, ha tenido que hacer frente a multitud de rumores y posibles nueva relaciones sentimentales de Bertín, y ella siempre ha apoyado públicamente que su expareja haya recuperado de nuevo la ilusión en el amor, mostrando su felicidad por el asunto. Aún así, confiesa que, siempre estuvo presente ''la sombra de la infidelidad' en todo su matrimonio con el padre de sus hijos.

Pero las declaraciones más sorprendentes de Fabiola Martínez en esta entrevista no han sido las relacionadas con Bertín. La venezolana ha relatado que ha vivido una vida muy dura y ha confesado que fue maltratada con una de sus parejas, tanto física como verbalmente. "Tuve una pareja que amenazó con matarme", revelaba sobre uno de los capítulos más duros de su vida, donde sufrió insultos y vejaciones por parte de la persona que tenía a su lado. "Supe que acabó en la cárcel", zanjaba sobre este episodio tan duro y que tanto dolor le remueve solo de acordarse.