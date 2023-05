Fabiola Martínez, íntima de Paloma Cuevas, sin piedad Enrique Ponce: "No se puede ser tan egoísta, hay formas y formas"

La entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria sigue dando de que hablar y todo el mundo ha querido posicionarse sobre esta relación. La pareja, a lo largo de estos días, ha recibido muchísimas muestras de apoyo y cariño después de contar su historia de amor en 'prime time'. Pero también han surgido muchas voces que han criticado la actuación del torero y le almeriense. En concreto, los amigos cercanos a Paloma Cuevas, la tercera protagonista de este triángulo amoroso.

Fabiola Martínez, íntima amiga, ha sido uno de los últimos rostros conocidos que se ha pronunciado sobre el asunto. En su última aparición ante los medios, se ha mostrado muy dura con el torero. "A Enrique lo aprecio mucho y cuando pasó todo me sentó tan mal las formas… bueno el exhibirse y todo eso, no era necesario en su momento. Ahora, que ya ha pasado tiempo, creo que también Ana tiene derecho, pero creo que se han cebado en algunas cosas que no hacían falta", ha comenzado diciendo sobre el diestro y su relación con la joven. "Él tiene dos niñas que estaban escuchando. Hay veces que no se puede ser tan egoísta, entiendo que quiera darle su sitio a Ana, pero hay formas y formas", ha sentenciado con dureza.

El vestido de Ana Soria en 'El Hormiguero'. GTRES

La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' también ha querido dedicarle unas palabras a Ana Soria y le ha enviado un consejo a modo de reproche: "Se tiene que ganar su sitio también. Poco a poco te vas ganando el cariño de la gente, te vas a convertir en un personaje público, gánatelo por ti misma y no por demostrar que la persona que has roto su familia y ha engañado a su mujer durante un montón de tiempo, te quiere. Eso no tiene ningún mérito". Aún así, Fabiola Martínez no cree que sea "mala niña".

"La veo con buen corazón, se enamoró y como ella dijo, el amor es libre y llega. Pero si te justificas con eso es muy pequeña, tiene que viví muchas cosas para entender la magnitud del amor, el amor no son solo las mariposas en el estómago o el enamoramiento que miras los ojos claros en la plaza y te deslumbra, el amor es muchísimo más", ha condesado sobre la almeriense.