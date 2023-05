La falda midi capa bordada de Zara es todo lo que las novias más clásicas (y Rocío Osorno) necesitan en su armario

Rocío Osorno no para. Si el otro día nos enamoraba con unas espectacular falda de plumas y abalorios de Zara, ahora Rocío Osorno nos ha robado el corazón con esta maravillosa falda capa de Zara con bordados que es perfecta hasta para una novia clásica. Y es que nosotras no salimos del mood de las bodas, entre la boda de Joaquín Torres y Raúl Prieto en Sevilla y Tamara Falcó e Isabel Preysler como invitadas perfectas, el blanco nos persigue en la última semana. Pero es que ha sido ver este estilismo de la influencer y diseñadora sevillana, e imaginarnos a una novia clásica para una ceremonia civil. ¿Puede ser más bonita esta falda de Zara? Yo digo que no.

Esta primavera/verano la grande de Inditex vuelve a abrir su exclusiva línea de 'Zara Atelier' con una innovadora colección cápsula de faldas en la que se puede percibir la calidad y su exquisita artesanía en cada una de las piezas. Así, con su objetivo principal de reinterpretar de forma artística, sofisticada y, sobre todo, lujosa una pieza básica e icónica del armario femenino, la enseña reta a su equipo creativo de diseño y a los responsables de producto para crear una colección centrada únicamente en esta popular prenda de fondo de armario que marque la diferencia. Y nosotras nos hemos enamorado de la falda de Rocío Osorno que es la más bonita de toda la colección de Zara. Palabrita de Lifestyle. Eso sí, como a Rocío Osorno, solo nos hace falta encontrar al novio para podernos casar.

Falda capa bordada, de Zara (299 euros)

Estamos hablando de esta maravillosa falda midi de nueva colección de Zara que ya ha estrenado Rocío Osorrno de tiro alto inspirada en el clásico bordado de tapicería. Uso de técnicas especiales de costura como combinación de abalorios de diferentes tamaños. Además, su diseño está formado por una doble capa, un patrón voluminoso sobre una falda midi entallada en la cintura. Acabados sin rematar y cinturilla masculina que rompe con el estilo clásico de la silueta y bajo asimétrico.¡Que fantasía!