Hemos encontrado en Zara la falda midi sueltecita estampada que las mujeres 50+ llevan con camisa vaquera y zapatillas blancas esta primavera

Carmen Gimeno se acaba de marcar el lookazo del día, no hay dudas. Si Vicky Martín Berrocal nos ha hecho necesitar los vestidos de nueva colección de Zara que ha estrenado en Ibiza, ahora la influencer de Bilbao se ha marcado el mejor outfit de este inicio de miércoles (y de semana para algunos), con esta falda midi estampada de Zara que es la más bonito que hemos visto en lo que va de primavera. ¿Los motivos? Tiene ese toque boho y hippie que tanto nos gusta cuando llega el calor y además, eleva cualquier estilismo. Ya sea con una camisa vaquera como lo ha hecho Carmen Gimeno o con una camiseta básica blanco o un top gris a juego con el estampado de la falda. Una de esas prendas que podríamos encontrar en el mercadillo más viral de Tik Tok que tanto le gusta a Victoria Federica pero que ahora también podemos comprar en Zara. Porque no solo de los looks de Isabel Díaz Ayuso y del conjunto de Alba Díaz de Mango vivimos esta semana, porque esta falda de Zara la van a querer llevar las mujeres de 50 años y también sus hijas, ya sea por las calles de Madrid o en una escapa de primavera a Ibiza o Marbella.

Porque las mujeres de más 50 años son nuestra máxima inspiración, y no solo por Carmen Gimeno o Carmen Lomana, ayer también lo fue Naty Abascal con un vestido camisero de Zara perfecto para estrenar esta primavera ya sea en la playa como ella o en la ciudad. Pero por esta falda midi estampada de Zara nos olvidamos de todos nuestros vestidos favoritos, por ese toque boho que tanto nos gusta. Tejidos fluidos, estampados románticos y mucho crochet han regresado para quedarse esta primavera 2023 y eso no nos puede hacer más felices.

Falda midi estampada, de Zara (49,95 euros)

Falda midi estampada. Zara

Una falda midi con un estampado precioso que Carmen Gimeno ha combinado con una camisa denim y unas zapatillas blancas.