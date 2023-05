Nos acabamos de olvidar de todos los vestidos de invitada por esta fantasía de falda de cristales y plumas de Zara que ya fichado Rocío Osorno

Rocío Osorno se acaba de pasar el juego de las faldas más bonitas que hemos visto esta temporada, y aunque por el precio no lo parezca, es de Zara. Más concretamente de Zara Atelier, y es el sueño de una noche de verano. Y como no podía ser de otra manera, Rocío Osorno ya ha caído en esta fantasía de falda con cristales y plumas que todas las invitadas de verano van a querer llevar. Si en su anterior edición de Zara Atelier descubrimos las versiones más contemporáneas del abrigo, en esta nueva colección es la falda la que se convierte en el centro de todas las miradas. Por un lado, nos encontramos una falda inspirada en la arquitectura y los avances tecnológicos surgidos en los años 40. Zara Atelier nos deja una vez más una lección de diseño y estilo para poner en práctica. A través de una sola prenda, podemos conseguir infinitos estilos. Aunque eso sí, las piezas de esta colección no son tan infinitas como sus posibilidades sino que son de edición limitada y su producción sigue los estándares más altos de la marca. Un lujo para vestir a diario. Y esta falda de Zara que ya luce Rocío Osorno por las calles de Madrid, es todo lo que podíamos soñar.

"Al final no pude resistirme a la falda amarilla", confesaba Rocío Osorno en su cuenta de Instagram. Y no nos extraña porque nosotras también nos hemos enamorado locamente. Una falda de nueva colección de Zara con cristales y plumas que es pura fantasía. En color amarillo, es de tiro alto, confeccionada en suave base de georgette de viscosa con toques de transparencias y que incluye, además, lentejuelas. Tiene una cinturilla encorsetada y cuenta con bordados verticales irregulares combinados con plumas a tono. ¿Nos podemos enamorar de una falda? Esta es la prueba.

Falda cristales plumas limited edition, de Zara (299 euros)

Falda plumas. Zara

Una fantasía de falda de Zara que Rocío Osorno ha combinado con un top halter blanco para hacer un estilismo de invitada perfecta.