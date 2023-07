La falda midi de lino cruzada más buscada de Massimo Dutti es la que ha estrenado Sassa de Osma después de la boda

Después de coronarse como una de las mejores vestidas de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva,Sassa de Osma se acaba de marcar un lookazo de miércoles de esos que necesitamos en nuestro armario y en nuestra maleta de vacaciones. Porque si el lino es el tejido estrella de cada verano, esta falda midi cruzada de Massimo Dutti que ha estrenado la aristócrata, es la más buscada. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Lo demostró en la boda del año, y ahora también con un estilismo de calle de lo más veraniego.

Porque si nos habíamos enamorado del conjunto de lino de Pilar de Arce o de los pantalones de lino de Zara que ya han estrenado las mujeres de 50 años, este conjunto de Massimo Dutii de lino es todo lo que pedimos ya tengamos 20,30 o 40 años. Porque este verano 2023 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes comoAlberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas. Y esta falda de Massimo Dutti de Sassa de Osma es el más cómodo, sueltecito y fresquito de la temporada.

Falda midi cruzada de lino detalle bordados, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Falda lino. Massimo Dutti

Una falda de lino que vamos a meter ya en nuestra maleta de vacaciones para Menorca o Marbella.