Las faldas satinadas triunfarán en otoño y estas son las que necesitas para elevar tu look

Desde que vimos a María Fernández Rubíescon la falda satinada negra más ideal de sus vacaciones en Cantabria, junto a su amiga María Pombo (que también se ha declarado fan incondicional de esta prenda) supimos que las falditas satinadas serían una de las máximas tendencias de este otoño, al igual que las bailarinas, las botas biker y laschupas de cuero. Las faldas satinadas son perfectas para las mujeres de todas las edades, para todas las situaciones y para completar todo tipo de estilismos, desde uno más casual hasta uno más sofisticado, ideal para un evento más especial. Sea como sea, las faldas satinadas tienen una dosis de elegancia innata que hace que, independientemente del resto de prendas ycomplementos con las que la llevemos, se eleve nuestro look. Una falda satinada es una opción ideal para crear un estilismo elegante, como el que todas nos estamos imaginando, combinándola con un top y una blazer, una blusita especial, también satinada y con unos stilettos, unos zapatos de tacón sensato o unas maxi plataformas, en función de nuestro estilo.

Sin embargo, su versatilidad hace que también sea una prenda ideal para crear estilismos mucho más casuales, cómodos y todoterrenos, perfecto para triunfar en el día a día mientras te coronas como una de las reinas del streetstyle de tu ciudad. Una falda satinada es perfecta para completar un look de camisa, ya sea de rayas marineras, oversize, crop... o de cualquiera de las que triunfarán este otoño. Podrás llevarla por fuera, como una sobrecamisa o anudada, al estilo de Carmen Gimenoo, si prefieres un look más estiloso, podrás llevarla por dentro y potenciar tu estilismo con un cinturón. Por último y, dentro de la infinidad de usos que le puedes dar a una falda satinada, podrás combinarla con una sudadera y tus deportivas preferidas, para lograr el look más fresquito, casual y juvenil que querrían copiarte todas las influencers. Te presentamos una selección de las mejores faldas satinadas para que elijas la que más se ajuste a tu estilo y encuentres la opción perfecta con la que triunfar este otoño 2023.

Sea cual sea tu estilo e, independientemente de tu agenda durante el otoño (y el invierno) necesitas una falda satinada para crear los mejores estilismos de la temporada aportándoles el toque perfecto de elegancia, sofisticación y tendencia que necesitan para convertirte en una de las mejor vestidas de cualquier plan.