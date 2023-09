María Pombo es toda una chica de septiembre con el look más en tendencia con falda satinada blanca y maxi cinturón

Y si llueve, que llueva. Ese es el 'mood' y María Pombo lo tiene claro. Y es que la influencer ha empezado la semana en IFEMA para terminar de cerrar los últimos preparativos, de su festival SuaveFest, que se celebra este sábado en Madrid. Por eso, aunque las previsiones del tiempo en la capital están locas, y parece que el sábado apunta lluvia, María ha dejado claro que se va a celebrar sí o sí, a no ser que vuelva a sonar la alarma de protección civil que nos pida quedarnos en casa. Eso sí, nada de descanso para María Pombo porque está a tope de trabajo estas semanas preparando su quinto Suavefest, el festival que este año se celebra en IFEMA el próximo sábado 16 de septiembre. Este año, Suavefest celebra su quinta edición en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, con el emocionante tema "Space Rodeo". Más de 10.000 personas tendrán la oportunidad de disfrutar el 16 de septiembre de una experiencia inigualable, fusionando artistas, DJs y elementos del espacio con el emocionante mundo del rodeo. Y mientras piensa en su look para ese día con 'dress code' cowboy galático, nos ha enamorado con este conjunto ideal para las chicas más pijas.

¿Vais al festival de María Pombo y no sabéis que poneros? No os preocupéis que esta semana os daremos ideas de looks para el SuaveFest. Pero mientras, os quedamos con el outfit de lunes de María Pombo que es perfecto para todas las chicas septiembre. Falda satinada blanca, camiseta negra y un maxi cinturón negro. Apunta este complemente, porque junto a las corbatas, es una de las grandes tendencias que llega pegando fuerte para los próximos meses.

María Pombo con falda satinada. @maríapombo

Un estilismo de María Pombo que nos parece perfecto para este mes de septiembre, con este tiempo tan cambiante. Un look perfecto para ir a la oficina, a tomar algo con amigas o incluso, de concierto.