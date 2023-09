Las chicas que mejor visten (como María Fernández-Rubíes) saben que una falda satinada es todo lo que necesitas para triunfar en otoño

María Fernández-Rubíes ha decidido terminar sus vacaciones en el norte, junto a su amiga María Pombo (que ayer se iba de boda con elvestido más idealy rebajado de su marca, Name The Brand, que no se quitarán las invitadas de otoño). Después de pasar el mes de agosto en Sancti Petri junto a su familia (destino que también escogióAna Milán, que ayer nos enamoraba con el vestido más holgadito y favorecedor), la influencer ponía rumbo a Cantabria y en su maleta no se olvidaba ninguna de sus prendas más especiales. Si ayer nos conquistaba con el vestido largo que las chicas más pijas llevarán con una blazer en la vuelta a la rutina, hoy lo ha hecho con una de las prendas que causarán furor en otoño: la falda satinada.

La próxima temporada va a estar impregnada de metalizados (solo tenemos que entrar en la web de Zara para darnos cuenta) y las faldas satinadas han encontrado un hueco para triunfar. Son ideales para combinar con un top o una blusita especial y unos zapatos de tacón sensato para triunfar en una ocasión más especial, pero su versatilidad las convierte en perfectas para combinar como una sudadera, como ha hecho María Fernández Rubíes, y unas deportivas para arrasar en la oficina, aunque la influencer ha optado por sus sandalias metalizadas de Genuins, que conquistaban a Violeta Mangriñan a principios del verano. Hemos encontrado en Zara la opción perfecta con la que replicar su look, te hablamos de la falda larga satinada limited edition, confeccionada completamente a partir de viscosa y diseñada como un modelo con tiro alto y bajo asimétrico en cola.

María Fernández -Rubíes @mariafrubies

Falda larga satinada limited edition, de Zara (69,95€)

Falda larga satinada limited edition Zara

Y es que si algo nos ha quedado claro es que ni vamos a perder un segundo más en hacernos con una falda satinada, ni en buscar un hotelito en el que poder pasar un fin de semana en Cantabria.