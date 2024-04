El look más sexy de Penélope Cruz en su 50 cumpleaños con vaqueros y top negro para salir de fiesta

Penélope Cruz ha cumplido 50 años lejos de su imagen más clásico y señorial de Chanel, con vaqueros y top de lo más sexy. Acompañada por su marido, Javier Bardem, la actriz ha aprovechado para disfrutar al máximo de un concierto de Bad Bunny este sábado en Nueva York, una forma inesperada de celebrar su cumpleaños. Ella misma ha difundido los vídeos con los mejores momentos de la noche que han llamado la atención de todos. En ellos se puede ver a una Penélope totalmente entregada al concierto, y después de ese estilismo más 'cowgirl', la hemos visto en su fiesta de cumpleaños con vaqueros y top negro de lo más sexy. Una imagen mucho más casual y rompedora a la que nos tiene acostumbrada la actriz madrileña. Conservadora con el color, clásica en su vestuario y atrevida con su melena, la actriz capta todos los focos sobre la alfombra roja. A comienzos de los 90, y con apenas 18 años de edad, Penélope Cruz se convirtió en una de las jóvenes más aclamadas de la industria interpretando a Silvia, una bella joven que destacaba por su estilo desenfadado y atrevido, ahora cumple 50 con su imagen más rompedora y juvenil.

Luciendo pantalón vaquero, chaleco de ante en color camel y un sombrero de cowboy, Penélope Cruz lo ha dado todo en el concierto de Bad Bunny para luego sorprendernos de nuevo con su imagen más rockera en su celebración de cumpleaños junto a Irina Shayk. “Siempre he estado totalmente obsesionada con Chanel, estudiándome todas las colecciones desde que era una niña, las de Gabrielle Chanel, Karl Lagerfeld después y ahora Virginie Viard”, contó en una ocasión en Vanity Fair. Su primera prenda de Chanel no fue un traje de tweed, ni uno de los maravillosos vestidos que ha lucido después, tampoco un bolso icónico, sino un diminuto bikini rosa. Felices 50, Penélope. Con un look de concierto de lo más rompedor conformado por un chaleco marrón, unos pantalones vaqueros y un sombrero de estilo 'cowboy' con plumas en el concierto, y además con extensiones en el pelo que ya se quitó para celebrar su cumpleaños.

Penélope Cruz, Javier Bardem y Bad Bunny Instagram

Penélope Cruz y su look de cumpleaños. @penelopecruzoficial

Dos looks de lo más sensuales y rompedores con los que Penélope Cruz ha querido dar la bienvenida a su nueva etapa, al cumplir 50 años en Nueva York.