Por fin he dado con los vaqueros relajados (por menos de 37 euros) que hacen tipazo

Llevo semanas viendo los vaqueros relajados perfectos en todas las publicaciones de las famosas en las redes sociales. Sinceramente, pensaba que se trataba simplemente de una pequeña y corta fiebre por esta prenda, pero a día de hoy me he dado cuenta de que no. Y es que, por mucho que he intentado olvidarme de lo bien que quedan, mi mente ha hecho todo lo contrario hasta conseguir que los incorpore en mi fondo de armario de otoño. Todo ha comenzado por las influencers nórdicas, que en la temporada primavera-verano 2024 nos empezaron a mostrar los vaqueros relajados en sus looks inspiradores. Después, nos volvimos a encontrar con ellos en los looksde la Reina Letizia en los Juegos Olímpicos de París junto con sus zapatillas deportivas favoritas. Pero, ahora, se han convertido en una de las tendencias más llevadas por todas las editoras de moda (literalmente). Una vez que nos hemos hecho a la idea de que serán los más vistos durante el otoño e invierno (junto con los vaqueros pitillo), nuestra misión ha sido encontrar los ideales. Parece fácil, pero no lo es. A día de hoy, consideramos extremadamente difícil dar con unos vaqueros relajados que realmente queden tal y como su nombre indica: de silueta caída al más puro estilo effortless (es decir, como si no te hayas esforzado en pensar qué te pones). Tras una larga y tediosa investigación, hemos dado con el modelo más económico y que mejor sienta por menos de 37 euros en Zara.

La clave para encontrar los vaqueros relajados perfectos se basa en dos detalles. Por un lado, su caída debe ser totalmente holgada e, incluso, que parezca que nos vayan grandes. Por otro lado, frecuentemente son más largos en el bajo, hecho que nos permite optar a hacer un dobladillo como muchas de las editoras de moda hacen para otorgar un toque más moderno. Eso sí, el modelo puede ser tanto de tiro alto como de tiro bajo o medio. En Zara encontrarás diseños de todo tipo, pero, como editora de moda, he recomendado más de una vez estos vaqueros relajados de tiro alto que están disponibles tanto en denim jaspeado como en negro por 36 euros. Se trata del clásico básico de fondo de armario que podemos combinar tanto con camisas oversizes como con tops o jerséis de punto. O con distintos calzados: zapatillas deportivas, bailarinas o botas de tacón.

