Nos vamos a olvidar de los vaqueros anchos por estos pitillos de Zara que se ha comprado hasta mi madre

Todos tenemos recuerdos de nuestra adolescencia de los que es mejor no acordarse. Como el eye-liner exagerado para ir a primera hora al instituto o las camisetas de baloncesto influenciadas por los reality shows. No obstante, debemos dar la razón a nuestras madres cuando nos decían que los vaqueros pitillo eran los más favorecedores, así como versátiles para todos los días. Porque sí, amiga, vuelven los temidos jeans que pensábamos no reencontrarnos con ellos nunca jamás. A lo largo de este tiempo, el sector de la moda se ha dividido en dos bandos: en las editoras de este mundo que nunca se han desprendido de los vaqueros pitillo y en aquellas que no han querido saber nada de ellos hasta el día de hoy. Y decimos hasta el día de hoy, porque incluso las que eran del team odio ya están haciendo hueco en su fondo de armario para dar la bienvenida a los vaqueros pitillo. Realmente, no sabemos a quién otorgarle la culpa, pero sí que podemos confirmar que personalidades como Jennifer Lopez o, incluso, la Reina Letizia ya están presumiendo de ellos en sus apariciones públicas. Hasta Georgina Rodríguez nunca se ha olvidado de ellos. Tal es su revolución que nos han convencido de que se han vuelto a convertir en todo un básico que combina con un sinfín de prendas: jerséis de punto fino, camisas clásicas, rebecas o gabardinas. Es por ello que ha llegado el momento de acercarnos a las marcas españolas low cost para encontrar los vaqueros pitillo que mejor sientan.

Estaremos de acuerdo con que todas las que hemos utilizado vaqueros anchos durante estos años nos ha sido una tarea complicada volver a los pitillo. Sin embargo, los looks de street style tanto de las celebridades como de las influencers han hecho que cada vez más apostemos por ello. De esta manera, hemos encontrado en Zara los vaqueros pitillo más socorridos, casuales y básicos que podremos compartir con nuestra madre o hermana. Son el modelo más tradicional, que se ajusta totalmente a la silueta de la mujer favoreciéndola y creando el efecto tipazo más deseado, así como creando un efecto óptico de 'piernas infinitas' y estilizándolas. En definitiva, por un precio de 26€, podemos unirnos a la tendencia de los vaqueros pitillo favorito de las famosas ahora que acaba de empezar el otoño.

Vaqueros pitillo, de Zara (26 euros)

Vaqueros pitillo. Zara

Estos vaqueros pitillo de Zara son como la camiseta básica de fondo de armario: todo un básico que va a estar en nuestros estilismos por mucho tiempo.