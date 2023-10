Alejandro Albalá: de primer marido de Isa Pantoja a estanquero en el barrio de Carabanchel

Se casaron en secreto en México, pero su matrimonio estaba abocado al fracaso. Isa Pantoja y Alejandro Albalá acabaron escogiendo caminos separados y, que se sepa, no mantienen la menor relación de amistad. Hoy, el que fuera primer marido de la antaño Chabelita está prácticamente alejado de la televisión, un medio que le dio buenos beneficios durante mucho tiempo, y es un “vecino” más del barrio madrileño de Carabanchel, en el que ha abierto un estanco. Allí se le ve cada día a primera hora de la mañana, trabajando junto a sus dos empleados.

Alejandro Albalá e Isa Pantoja Revista Diez Minutos



Aun así, el norteño reside en una zona más lujosa, el barrio de Salamanca, lo que lleva a suponer que su desahogo financiero es más que evidente. Alejandro Albalá le desea este viernes a su ex noviaque “sea muy feliz con su marido Asraf, pero podían haberme invitado… ojalá duren mucho más de lo que duramos ella y yo”.

Albala no habría tenido el menor reparo en acudir al enlace o, por lo menos, a la fiesta nupcial. Reconoce que tiene buenos recuerdos de su noviazgo con la hija de Isabel Pantoja, el destino les separó, pero no queda el menor rencor. Aunque el proceso de divorcio vivió episodios muy negativos debido a ciertos desafueros económicos. Contrajeron matrimonio en el verano del 2016 en la ciudad mexicana de Cancún y se separaron seis meses más tarde.