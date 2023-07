Fresquito, cómodo y muy elegante, así es el vestido midi que llevan las influencers de 50+

Si hay una prenda estrella cada verano a la que todas las amantes de la moda recurrimos cuando no sabemos qué prenda ponernos ante cualquier evento, ya sea para ir a la oficina, una comida o incluso una cena con amigas que se alarga hasta la madrugada es, sin duda, el vestido. En nuestras tiendas favoritas los podemos encontrar en todo tipo de cortes, diseños, estampados y tonos, y es que se trata de una prenda de lo más cómoda, versátil y que tiene un sinfín de posibilidades. Desde el vestido mini más bohemio de Rocío Osorno que podemos usar para una tarde frente al mar o dando un paseo por la ciudad hasta el vestido más bohemio largo de Carmen Gimeno, quien lo combinó con una camisa anudada a la cintura, una opción perfecta para los días más fresquitos del verano. Con esto, podemos confesar que los vestidos son usados tanto por las chicas de 20 como por las de 50 según los accesorios que llevemos. Las influencers 50+ saben perfectamente como usar los vestidos midi, y es el caso de Pilar de Arce, una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, nos ha vuelto a dar una lección de cómo vestir el vestido negro de tirantes más elegante y versátil con unas sandalias de tacón medio negras.

Pilar de Arce es una influencer 50+ que es toda una inspiración para muchas mujeres que buscan en ella un referente a la hora de crear sus propios looks, ya que pueden sentirse perdidas a la hora de acudir a las tiendas low cost más conocidas del país, por lo que en ella encuentran inspiración para combinar las prendas que quizá tengan en su armario. Los vestidos midi son una opción perfecta para ocasiones especiales, pues pueden ser usados con unas sandalias de tacón medio y un bolso mini, creando así un look de lo más elegante y sofisticada. Es el caso de Pilar de Arce, quien deslumbraba con un vestido midi negro con rayas en blanco en el frontal y tirantes de cordón, un tipo de tirantes muy original ya que no solemos verlos en tiendas habitualmente. Ella lo combinó con unas clásicas sandalias de tacón en negro, unas gafas de sol y un bolso mini tipo 'japonés' estampado. Sin duda, un acierto absoluto para una tarde o noche en la ciudad durante los meses de verano.

Pilar de Arce con vestido midi @pilardearce

Vestido Nardo, de Las horas (271,95€)

Vestido Nardo Las horas

Hazte con un vestido negro midi para las noches de verano, será un acierto absoluto.