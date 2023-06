El vestido más flamenco y favorecedor de Pilar de Arce que no se quitarán las mujeres 50+

No sabemos muy bien si es por su estilo único, por la facilidad con la que defiende todas las prendas que se pone o porque siempre nos enseña marquitas nuevas, lo cierto es que Pilar de Arce es uno de nuestros referentes de estilo favoritos y no deja de sorprendernos con todos sus looks, desde este pantalón palazzo que sabemos que va a triunfar este verano y que las mujeres 50+ combinan con zapatos destalonados, hasta este rompedor pijama lencero con el que arrasó para dar un paseo por su ciudad. En esta ocasión, la influencer nos ha conquistado con este vestido bicolor tan original al que ha aportado su toque especial con un maxi cinturón, con una hebilla muy vistosa, para marcar su cintura y generar más sensación de vuelo en la falta.

Se trata del vestido Phileine de la firma Marielle Almelo, confeccionado completamente a partir de algodón egipcio de lujo, un diseño chic, largo y con escote en pico, decorado con unas originales franjas en color rosa y diferentes tonos de azul, separadas por ribetes de color negro.Pilar de Arceha decidido completar su look con unas maxi gafas de sol a las que ya nos tiene acostumbradas y con unos de sus zapatos preferidos, con los que ya la hemos visto en otras ocasiones. Se trata del modelo Milly de la firma Ferretti My Shoes, unos zapatos destalonados confeccionados en Italia a partir de piel, forrados en cuero y con un sutil tacón de 3 centímetros, perfectos para combinar tanto con un estilismo más casual de jeans, como con uno más sofisticado de vestido, como ha hecho la influencer.

Vestido Phileine, de Marielle Almelo (299,90€)

Zapatos Milly, de Ferretti My Shoes (189€)

Y es que, se ponga lo que se ponga, Pilar de Arce siempre es sinónimo de elegancia, inspiración y buen gusto a la hora de vestir