Georgina Rodríguez rompe las redes con su inesperada aparición (como modelo) en el desfile de Moncler

Hace tan solo unos días decíamos adiós a la temporada de semanas de la moda con el cierre de la Paris Fashion Week este pasado martes (11 de marzo), pues bien como sabéis, la moda nunca descansa, prueba de ello el desfile que ha roto las redes este fin de semana de la mano de la firma francesa Moncler y que ha contado con la presencia de Gio, pero esta vez no como la estrella del front row al igual que hizo en el desfile de Ellie Saab o Ludovic Saint Sernin entre otros, sino como la estrella de la pasarela. No es la primera vez que vemos a la novia de Cristiano Ronaldo hacer sus pinitos como modelo, pero en esta ocasión hay que decir que se ha superado, y no lo decimos solo nosotras, todo el mundo en redes sociales está hablando de ello.

Moncler es sinónimo de lujo funcional y de diseño adaptado a las condiciones más extremas. Desde sus icónicos plumíferos hasta sus colaboraciones con diseñadores de renombre, la firma francesa ha sabido consolidarse como un referente en moda de alto rendimiento. Sus desfiles nunca son convencionales, y el Moncler Grenoble Fall/Winter 2025 Show no ha sido la excepción. Bajo el lema 'Altitude as an Attitude', la marca ha transformado la pista del Courchevel Altiport, ubicada en el corazón de los 'Trois Vallées' y a 2.008 metros de altitud, en una pasarela donde la moda y el paisaje alpino se han fusionado en un espectáculo visual inigualable. Un auténtico homenaje al mundo de la montaña en su versión más sofisticada, con prendas técnicas elevadas a la categoría de piezas de deseo y una estética que equilibra lo pragmático y lo onírico. Estrellas como Anne Hathaway, Penn Badgley, la ventisca y la nieve solo añadieron dramatismo a un show que, de por sí, tenía todos los ingredientes para convertirse en uno de los momentos virales de la temporada.

El look de Gio en los Alpes

Con la nieve cayendo y la temperatura bajo cero, Georgina Rodríguez emergió en la pasarela convertida en una auténtica diosa invernal. La influencer desfiló con un conjunto de Moncler Grenoble que capturaba a la perfección el espíritu de la colección: lujo técnico con un aire de dramatismo helado. La pieza central de su estilismo fue un vestido-jersey de lana gruesa en un tono crudo, con trenzados 'cable knit', silueta oversized y cuello vuelto, reforzando esa sensación de abrigo absoluto, perfecto para esas jornadas de après-ski más sofisticadas.

Georgina desfilando para Moncler. @gvasalia

Para completar el look, Moncler apostó por una capa de pelo sintético en un tono taupe que caía de forma asimétrica sobre uno de los hombros, una pieza que evocaba el glamur de las expediciones de alta montaña. Las botas, por supuesto, no podían ser otra cosa que unas imponentes botas de nieve con forro de borrego y detalles acolchados que fusionaban funcionalidad y sofisticación.

El look de Georgina para Moncler. @georginagio

No hay duda de que Gio no deja de sorprendernos con todas y cada una de sus apariciones y su devoción por el mundo de la moda, y para ser sinceras, esta última no nos la esperábamos para nada.