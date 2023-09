Tamara Falcó por fin ha vuelto al trabajo como toda una jefaza con el traje gris oversize más en tendencia este otoño

Tamara Falcó ha vuelto al trabajo. Sí, amigas, parece que este momento nunca iba a llegar pero aquí está. La marquesa de Griñón ya ha empezado oficialmente septiembre como el resto de mortales, volviendo al trabajo tras su luna de miel y vacaciones. Y lo ha hecho para un rodaje de su nueva colección de TFP junto a Pedro del Hierro. Porque además, como ya pasó en febrero, parte de la colección de TFP by Tamara Falcó volverá a mostrarse en pasarela en MBFWM con la asistencia al desfile de la directora creativa de TFP, es decir, Tamara Falcó, como invitada de excepción. Como invitada de excepción, Tamara Falcó, quién ya ha presentado tres colecciones en exclusiva de Pedro del Hierro & TFP by Tamara Falcó, asistirá al desfile el próximo jueves 14 de septiembre, como directora creativa de su marca TFP para presentar en la pasarela de MBFWM. En esta cita se volverán a mostrar en primicia algunos de los modelos seleccionados de la próxima colección AW 23/24. Una colección 'made in Spain' con tejidos y materiales de calidad, siendo Tamara Falcó la directora creativa junto a Nacho Aguayo, director creativo de mujer de Pedro del Hierro. Y hoy está de rodaje de esa campaña.

Y para la vuelta al trabajo, la hija de Isabel Preysler, se ha vestido como toda una jefaza con traje gris oversize, con jersey debajo y zapatillas. Un estilismo elegante, chic y de lo más cómodo para ir a la oficina este otoño. Por eso Tamara Falcó se acaba de convertir en toda la inspiración que le podíamos pedir al primer martes de septiembre. Fíjate bien en el look de la marquesa, porque las chicas más pijas y clásicas de Madrid lo van a adorar.

Tamara Falcó con traje. @tamara_falco

Deseando estamos de ver la nueva colección de TFP para Pedro del Hierro, y la campaña que está rodando hoy Tamara Falcó en Madrid.