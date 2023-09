Tana Rivera es toda la inspiración para las invitadas de otoño con este espectacular vestido español de cuadros en una boda en Sevilla

Tana Rivera se acaba de pasar el juego de la moda. Las bodas de otoño son nuestras favoritas, y cuando empezamos el día con fotografías de una de ella, e invitadas ideales, el día solo puede ir a mejor. Y eso es lo que ha pasado con esta boda de Sevilla del pasado viernes, del que nos acaban de entrar imágenes. Si primero era Carmen Martínez-Bordíu como invitada perfecta, ahora es Tana Rivera la que nos deja enamoradas con este vestido español de invitada de otoño perfecta. Y lo ha hecho con un vestido de cuadros de The IQ Collection que es perfecto para una boda de otoño por sus colores, aunque la mala noticia es que ya está agotado. Aunque no nos extraña, porque es precioso. Se trata de un vestido largo fluido de estampado a cuadros, de fondo blanco con las líneas azul oscuro y detalles en negro. Tiene un escote en "v" de lo más favorecedor que resulta muy recatado y elegante atado al cuello con lazada, y con el bajo desigual que crea un efecto volante.

Y como buena amante de las tendencias sabe como convertirse en la mejor vestida en cada evento que va y no puede ser de otra forma que recurriendo a la firma española que tiene enamorada a todas las celebrities patrias y a las chicas que mejor visten de España. Y esta vez nos ha dejado este conjunto que es perfecto para ser la invitada ideal a todas lasbodas de 2023 y que además estiliza a las chicas más bajitas como ella, y las hace parecer más altas. Ya el año pasado, Tana Rivera debutaba como modelo para The IQ Collection, la firma de Inés Domecq, una de las mujeres más elegantes de nuestro país y ahora ya es una de las mejores embajadoras de la firma entre las jóvenes españolas. Y no tenemos dudas, de que este conjunto va a enamorar a las andaluzas que mejor visten como ella. Y además, nos encanta esta firma porque está fabricada y diseñada íntegramente en España, y eso es muy importante.

Tana Rivera como invitada de boda. Gtres

Un vestido que Tana Rivera ha combinado con una coleta media para recoger su melena, y unas sandalias negras de taconazo, de esas perfectas para las chicas bajitas.