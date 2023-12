Los vaqueros de madre de Yolanda Díaz son perfectos para el look de Navidad con esta blusa burdeos elegante

Las políticas están de moda, y sus looks también. Si Isabel Díaz Ayuso nos inspira a diario con su estilo, ahora también se ha sumado al carro Yolanda Díaz y nos lo ha vuelto a demostrar en el Congreso de los Diputados. Un estilismo de Yolanda Díaz que nos parece perfecto para la comida de Navidad de este lunes 25 de diciembre, con vaqueros de madre y la blusa burdeos de lo más elegante y ten tendencia. Un look que ya se ha convertido en uniforme para la vicepresidenta, ya que el otro día también optó por unos jeans con una blusa blanca con lazada. Las prendas y accesorios de tradición clásica y elegante, con reminiscencias college, entran con fuerza en escena, reviviendo los looks del Upper East Side en Gossip Girl o el vestuario de The talented Mr Ripley, y ahora es la Reina quien las luce en este estilismo de tarde. Pero, la máxima distinción se obtiene con una blusa con lazada al cuello como ha hecho Yolanda Díaz esta semana de diciembre.

Lo que está claro es que los vaqueros también pueden ser elegantes, ya sea para ir al trabajo como ha hecho Yolanda Díaz o para una comida de Navidad. Todo depende de como los combines, y si le quieres dar ese toque más sofisticado, una blusa siempre te ayudará a ellos. Más aún, si hace como la política con una blusa en tonos burdeos o rojizos, tan tendencia esta temporada.

Yolanda Díaz con su look en el Congreso. Gtres

Lo que está claro es que Yolanda Díaz sabe como elevar sus vaqueros favoritos y convertirlos en una prenda de lo más elegante para sus looks de trabajo.