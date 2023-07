No hay verano sin las sandalias de monedas doradas y tacón sensato que Carmen Lomana eleva a necesidad

Carmen Lomana nos acaba de alegrar la mañana, si anoche la echamos de menos con su elegancia en el Teatro Real de Madrid, hoy nos ha dejado un estilismo de esos de altura con un carrusel que ha subido a su cuenta de Instagram con fotografías suyas de otros veranos. Y cómo no, con sus sandalias de monedas doradas que no se quitaba el verano pasado porque son cómodas, elegantes y estilizan el pie. ¿La mejor noticia? Que aún están a la venta. Carmen Lomana es musa de España. Y no solo por ser una de las mujeres mejor vestidas de España, si no también por su inteligencia y ser una anfitriona de diez. Como Anna Wintour, que lleva siempredos pares, muy similares, de Manolos, nuestra Carmen de España ha vuelto a llevar una de nuestras sandalias favoritas que ha lucido este verano, pero ahora en color caramelo y no en negro. ¡Una maravilla!

Unas sandalias planas de Carmen Lomana que describen así en la web de la marca, "lo más pedido sin duda, nuestra sandalias joya icónicas con un poco de tacón han llegado. Nuestro modelo de sandalias Cosmo Caramel están fabricadas en piel de primera calidad en color caramelo y están decoradas con nuestras joyas de monedas griegas antiguas en color dorado. Tienen la planta acolchada para aportar un extra de confort en cada paso. La tira lateral que tienen se ajusta a la perfección, sujetando completamente el pie. La primera vez que te las pongas, simplemente ajusta la tira a tu medida con la hebilla y no tendrás que volver a desatarla, El tacón tiene la medida perfecta para aumenta unos centímetros (6 centímetros), alargando la figura y estilizando mucho la pierna. Al mismo tiempo que son unos tacones súper cómodos y todoterreno”. Y por eso Carmen Lomana no se la va a quitar de nuevo en todo el verano, ya sea con sus looks más elegantes o de vacaciones.

Sandalias Cosmo Caramel, de Cuchy (169 euros)

Sandalias monedad. Cuchy

En Cuchy seleccionan minuciosamente los talleres artesanos de zapatos más destacados en Grecia, hechos con las mejores materias primas y dirigidas por familias con muchas generaciones en el sector. Y por eso no nos pueden gustar más estas sandalias que Carmen Lomana ya tiene en dos colores.