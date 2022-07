Carmen (elegancia) Lomana convierte Madrid en una fiesta del sueño de una noche de verano con su maravilloso vestido floral de Zimmermann

¡Felicidades, Carmen! Y es que mañana, amigas, es el día de la Virgen del Carmen y por eso nuestra querida Carmen Lomana quiso celebrar ayer por la noche en el Hotel Santo Mauro una de las fiestas más espectaculares que hemos visto este verano en Madrid. Pero no solo para celebrar su santo, Carmen también se quiso adelantar a su cumpleaños del 1 de agosto antes de irse a pasar las vacaciones a Marbella y así poder vivir ese día tan señalado con todos sus amigos de la capital. Desde Alaska y Mario Vaquerizo, Alba Carillo o las influencers Marta Carriedo y Carla Hinojosa. Una maravilla de fiesta por todo lo alto, con una decoración exquisita con flores y unas maravillosas velas que aromaban todo el patio y las salas del hotel, mariachis, glamur en cada esquina y Carmen Lomana como la anfitriona perfecta. Porque ni los 41 grados en Madrid pudieron con Carmen Lomana que como de costumbre fue la más elegante de la noche con un maravilloso vestido de Zimmermann que nos deslumbró a todos.

Carmen Lomana en su fiesta en el Santo Mauro. FOTO: Álvaro O.

“Este verano he dado todo a Zimmermann, este vestido es un modelo que ya me compré hace tiempo, cuando llegó a Madrid Zimmermann y me entusiasmó. Es tan verano, tan flores y luego tiene este maravilloso corsé que es tan tendencia esta temporada. Estoy muy contenta con mi vestido de cumpleañera. Además, le he añadido unos pendientes multicolor de Bulgari, un reloj de la misma marca, una sortija de Dior y unos zapatos de Chanel. Parezco la teletienda”, nos cuenta entre risas y en exclusiva a Lifestyle de La Razón Carmen Lomana en su fiesta en el hotel Santo Mauro.

Carmen Lomana en su fiesta en el Santo Mauro. FOTO: Álvaro O.

Y Carmen Lomana nos ha enamorado con esta maravilla de vestido florar de Zimmermann después de que hace unas semanas lo hiciera con el diseño boho de la nueva colección de Zimmermann que Tamara Falcó le copió para la boda de su primo. Porque Carmen Lomana nunca defrauda y una vez más nos ha conquistado con su elegancia y siendo la anfitriona perfecta a su propio sueña de verano hecho realidad en Madrid.

Carmen Lomana en su fiesta en el Santo Mauro. FOTO: Gemma Martos

Y aunque los vestidos boho se pueden llevar todo el año en una infinidad de versiones, los diseñadores amantes de estas piezas, han introducido innumerables variaciones de este clásico, ideales para llevarlos en la temporada de verano todos los días que quieras lucir cómoda y chic para cualquier ocasión que se presente. Las marcas en las que se puede confiar para tener un buen vestido boho aparecieron con toda su fuerza en 2022, como Zimmermann, Ulla Johnson e Isabel Marant, y Carmen Lomana como buena amante de la moda y las tendencias lo sabe.

Nicky Zimmermann lleva años exportando a todo el mundo vestidos románticos, relajados y florales por todo el mundo. Ahora, su firma homónima, compartida con su hermana Simone, aterriza en Madrid para enamorar a las madrileñas que más saben de moda, como nuestra querida Carmen Lomana.