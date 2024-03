Cher presume de melena a sus 77 años con un recogido noventero perfecto para los eventos más glamurosos

Cher se ha convertido en una clara inspiración para todas las mujeres de todas las edades. Si hemos comentado que Aitana se ha unido a la tendencia mob wife para su asistencia al desfile de Vetements, la actriz estadounidense nos ha deleitado con uno de los peinados noventeros más vistos (y llevados) de la época. Estamos hablando de un moño con volumen en la zona de la raíz con mechones del flequillo sueltos y desenfadados. Todos recordamos el hairstyle de Pamela Anderson en la década de los años 90 en todas las alfombras rojas y editoriales de revistas. Pues no cabe duda de que fue una clara it girl que puso de moda dicho peinado que ahora todas las celebrities han recuperado, como Kendall Jenner o Kim Kardashian. Pues bien, esta vez, Cher ha enloquecido en la Semana de la Moda de París a todas las expertas de moda y belleza con este peinado que nosotras pensamos copiar en nuestros próximos eventos. Incluso, ahora que estamos en plena celebración del Festival de Málaga, no tenemos ninguna duda de que algún guiño a este recogido vamos a ver entre focos y estilismos de escándalo.

Cher ha lucido a sus 77 años un top básico en negro combinado con pantalones muy anchos decorados con círculos perforados y maxi abrigo de brillos. Indiscutiblemente, la actriz sigue siendo un icono de la moda que nos regala constantes lecciones de moda. Ya la vimos en la front row de la presentación de la colección otoño-invierno 2024/2025 de Balmain presumiendo de tipazo con vaqueros de madre y americana estructurada con lentejuelas en las solapas. Cher no para de ofrecernos indirectamente ejemplos de cómo poder vestir de manera cómoda y acorde con nuestra esencia en los actos más glamurosos.

Cher en el desfile de Vetements en la paris Fashion Week. Cedida por la firma

Cher nos está dejando impresionados con todas sus propuestas estilísticas en la Semana de la Moda de París. Entre muchas otras firmas de lujo, hoy desfilarán Paloma Wool, Alexander McQueen y Elie Saab. ¿Asistirá de nuevo con un lookazo y hairstyle como este?