La Infanta Elena llega a Sanxenxo con un look de viaje de lo más elegante con su accesorio fetiche

La Infanta Elena ya ha llegado a Sanxenxo para acompañar a su padre, el Rey Juan Carlos, como hace en cada una de sus visitas. Y como no podía ser de otra forma, nosotras nos hemos fijado en su look de aeropuerto de lo más elegante, cómodo y con su accesorio fetiche, el sombrero. En torno a las 20.30 la Infanta aterrizaba en el aeropuerto Peinador de Vigo procedente de un vuelo comercial, según ha informado la prensa local. Poco después, ha sido fotografiada en un vehículo en el que se dirigía a la casa de Pedro Campos, presidente del Real Club Naútico de Sanxenxo. Este chalet de dos plantas de Nanín (Pontevedra) es el campamento base de don Juan Carlos cada vez que viaja a las regatas, allí vive su gran amigo con su mujer Cristina Franze, quienes ayer le esperaban en la pista del aeródromo para recibirle a su llegada, y la Infanta Elena no pierde ocasión para acompañar a su padre en cada una de sus visitas a España.

No solo porque si eliges bien te acompañará toda la vida, también porque cuando se trata de dejar atrás los de entretiempo para combatir el frío solo los mejores plumíferos de mujer son capaces de marcar la diferencia. Y la Infanta Elenalo sabe, y para sobrellevar estos últimos días de invierno. Un look abrigadito pero siempre fashion, y es que la hija de los Reyes eméritos es gran amante de los sombreros, y nunca prescinde de ellos en cualquier época del año. Al igual que su hija, Victoria Federica no se quita los vaqueros de tiro bajo, ella lo hace con los sombreros. De lana en invierno y de paja en verano, pero siempre son su complemento estrella, ya sea para un viaje, para ir al trabajo o incluso en una tarde de toros. Este es el primero de los siete viajes que don Juan Carlos tiene previsto hacer a España este año, y seguro que la Infanta también lo acompaña en su cita con la vela que tanto le gusta a ella también.

La Infanta Elena a su llegada a Sanxenxo. Gtres

Elena de Borbón tiene un estilo único con el que siempre ha marcado tendencia y nos ha conquistado con sus looks. Es una gran defensora de la moda de inspiración española y nunca ha tenido miedo al exceso. Y con este look de aeropuerto para llegar a Sanxenxo, nos lo ha vuelto a dejar claro.