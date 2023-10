La Infanta Elena sorprende en los toros con un bolso con maxi bandera de España para celebrar el Día de la Hispanidad

El Día de la Hispanidad ha dado para mucho a nivel estilístico, no tenemos ninguna duda. Si por la mañana las protagonistas eran la Princesa Leonor, la Reina Letizia o Isabel Díaz Ayuso, por la tarde era la Infanta Elena la que sorprendía en una tarde de toros en Las Ventas con blazer roja con un pin con la bandera de España, y un bolso de rafia con una maxi bandera española en medio. Está claro que la hija del Rey Juan Carlos no podía ir más mimetizada con el ambiente del festivo y con los colores naciones. Todo ello mientras su hija, Victoria Federica, disfruta del puente en Sanlúcar de Barrameda con sus amigos y dejándonos en look más tendencia con shorts de estilo calzoncillo. Sin duda, estilismos de los más dispares para una jornada festiva.

Ya sabemos que la Infanta Elena es una gran admiradora del festejo taurino, y ayer lo volvió a demostrar en la Feria de Otoño en Las Ventas. La Feria de Otoño ha llegado a su fin, en una jornada marcada por las celebraciones del Día de la Hispanidad llena de vips, no solo la Infanta, también Sergio Ramos o el jugador del Real Madrid, Nacho. Nadie ha querido perderse un cartel de altura formado por Alejandro Talavante, Isaac Fonseca y Manuel Jesús “El Cid". Pero de todos los estilismos, el que más ha llamado la atención ha sido el de la Infanta Elena vestida con los colores y con la bandera de España.

La plaza de toros de Las Ventas se llena de rostros conocidos en la corrida del día de la Hispanidad Jose Velasco EUROPAPRESS

La Infanta Elena con bolso con la bandera de España. Gtres

Un estilismo de la Infanta Elena marcado por este bolso de rafia con la bandera de España que ha combinado con jeans, camiseta blanca, y una blazer roja también con un pin con la bandera de España.