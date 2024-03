Los jeans de tiro bajo son los favoritos de Victoria Federica para sus looks más casuals con zapatillas

Victoria Federica se ha ido de evento con influencers y periodistas este miércoles en Madrid, pero no os hagáis ilusiones, que a los Premios Ídolo tampoco va a ir, como María Pombo. A lo que sí ha acudido la hija de la Infanta Elena es al 'press day' de Sephora para conocer todas las novedades beauty que llegan esta primavera a nuestro país. Pero como pasa siempre, nosotras no hemos podido evitar fijarnos en el estilismo de Victoria Federica con sus jeans de tiro bajo favoritos. Una estética Y2K que a la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, le encanta. Y para enseñar abdominales esta vez ha optado por unos vaqueros cargo de tiro bajo, muy bajo, junto a una camiseta de tirantes crop con unos manguitos de punto en color gris. Sin separarse de su cinturón Diesel con gran hebilla y zapatillas para ir lo más cómoda posible. Porque si hay algo que le sobra a Victoria Federica en el último año es todo ese rollazo Motomami lejos de su estilo más pijo de Cayetana madrileña que ya ha dejado atrás. Victoria Federica se hace mujer, le gusta la moda y ser toda una influencer en redes sociales y nos lo ha dejado claro con este look de lo más actual.

Pero no solo un estilismo con vaqueros de tiro bajo, Victoria Federica nos ha dejado claro que esta primavera hay que volver a enseñar abdomen con una camiseta crop blanca con una camiseta de Off-White. Victoria Federica es una suerte de embajadora no oficial de Off-White, cuyo Director Creativo era el fallecido Virgil Abloh. Ella era habitual en los desfiles de la marca así como de la línea masculina de Louis Vuitton, que también dirigía Abloh. Muy cercana a ambas firmas -parte del conglomerado de moda LVMH, y siempre que puede luce alguna prenda de esta marca. De modo que no es ninguna sorpresa que lleve esta camiseta de Off-White, un auténtico básico que es, a la vez, una pieza casi de coleccionista dada la evolución de la firma. Una camiseta que Vicoria ha combinado con otra camiseta debajo, una blazer oversize, bolso de Louis Vuitton, y zapatillas.

Off stamp rib cropped tee, de Off-White (275 euros)

Camiseta crop. Off-White.

Un outfit que sin duda representa a la perfección el estilo más casual de Victoria Federica con los jeans de tiro bajo que son su corte de pantalón favorito en todos sus tejidos, y una vez más, nos lo ha dejado claro.