Todas las chicas más estilosas de Madrid querrán llevar el chaleco sin mangas de Victoria Federica para una tarde de toros

La tarde de ayer fue muy especial para Victoria Federica, y es que la joven acudía, junto a su padre, Jaime de Marichalar, a la tradicional Feria del Milagro de Illescas, municipio que está en la ciudad de Toledo. Ella, que se declara una gran amante de los toros, no ha querido perderse la ocasión para disfrutad de la faena de grandes toreros como Roca Rey, José María Manzanares y Fernando Adrián. Para la ocasión, Victoria Federica se ha vestido con un look muy sencillo y elegante, pues el tiempo no acompañaba y, por tanto, vestir por capas era la única solución. Para ello, ha optado por un jersey de lana de cuello vuelto blanco al que le ha sumado un chaleco de rayas beige y rojo (el color en tendencia de esta temporada) y un pantalón muy ancho en beige. En cuanto al calzado, nuevamente vuelve a usar sus zapatillas blancas de confianza, y es que son tan versátiles y cómodas como elegantes. Ya hace unos días nos volvía a enseñar un look con estas zapatillas blancas, Victoria Federica se escapaba hasta la Feria Taurina de Olivenza, donde coincidió con su amiga Tana Rivera, para ver de nuevo a Roca Rey. Para ese día, la joven optaba por un look mucho más casual: unos jeans, abrigo de punto y maxi bufanda negra.

Victoria Federica es pura inspiración para muchas chicas jóvenes que buscan en ella una referencia a la hora de vestir. La joven, que tiene un estilo de lo más sencillo, cómodo y muy casual, tal y como hemos comprobado con este look que nos mostraba en el día de ayer, recurre a prendas básicas de fondo de armario tanto para el día a día como ocasiones especiales como ha sido esta. Una tarde de toros de lo más fría junto a su padre, Victoria Federica se dejaba ver con un abrigo de plumas beige para no pasar frío. Sin embargo, para ocasiones especiales cuyo dress code sea algo más elevado, como fue un evento de noche, con un vestido negro largo que Victoria Federica lució con maxi joyas plateadas. Sin más que añadir, este chaleco de rayas tipo bailarina pasará a ser un imprescindible en el armario de todas las chicas amantes de la moda más jóvenes esta primavera y lo combinaremos con pantalones anchos y zapatillas.

Victoria Federica en Illescas GTRES

